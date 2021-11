Alevi vatandaşın evi işaretlendi mi? Valilikten ve CHP'li vekilden açıklama

Valilikten, bazı basın yayın organlarında yer alan, "Ateş Yakıp Duvarını İşaretlediler" başlıklı haber üzerine açıklama yapıldı.

ÖĞRETMEN ŞİKAYET ETTİ

Harran ilçesinde öğretmenlik yapan S.A'nın 27 Ekim’de Harran Emniyet Müdürlüğüne yaptığı başvuruda evinin dış duvarına birtakım işaretler çizildiğini ifade ederek şikayette bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, olayın faili olduğu tespit edilen 11 yaşındaki bir çocuk, ailesi ile güvenlik güçlerince Emniyet Müdürlüğüne getirilmiş, yapılan görüşmeler neticesinde herhangi bir tehdit unsurunun bulunmadığı kanaatine varan S.A. şikayetinden vazgeçmiştir."

Açıklamada, bu olaydan bir ay sonra S.A'nın yeniden şikayette bulunduğu aktarılarak, şöyle denildi:



"27 Kasım günü akşam saatlerinde, evinin duvarına kırmızı sprey boyayla şekiller çizildiğini ve eşinin Alevi olması sebebiyle bunun yapıldığını iddia ederek yeniden şikayetçi olan S.A'nın ikinci başvurusu üzerine aynı gün kapsamlı adli ve idari tahkikat başlatılmıştır.

Öte yandan, şikayete konu evin çevresinde yapılan incelemelerde, klima borusunda herhangi bir ateş veya yanık izine rastlanmadığı, söz konusu evin, çocukların sıklıkla oyun oynadığı merkezi bir yerde olduğu tespit edilmiştir. Tarih boyunca farklı kültür ve anlayışların barış ve kardeşlik içinde birlikte yaşadığı, engin bir hoşgörü ikliminin hakim olduğu Şanlıurfa'da ve özelde Harran ilçemizde bugüne kadar bu türden rahatsızlık veren en küçük bir olay yaşanmamış olup, konu tüm yönleri ile titizlikle soruşturulmaktadır."

CHP'Lİ VEKİLDEN AÇIKLAMA

CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık da sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Harran'da yaşanan ve basında da yer alan şiddetle kınadığımız olayı CHP Şanlıurfa İl Başkanlığımız ve Harran İlçe Başkanlığımızla birlikte dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Bununla birlikte ilgili makamlarla da temaslarımız devam ediyor. Biz hiçbir öğretmenimizin görev yaptığı il ya da ilçede sorun yaşamasını istemeyiz. Kıymetli öğretmenimizin sonuna kadar yanındayız ve gerekenin yapılması içinde an be an takipte olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.