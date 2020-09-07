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Alevleri gören mahalleli yangına koştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 18:42 | Son Güncelleme

Aydın’ın Nazilli ilçesinde içerisinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu zirai alanda yangın çıktı.

Aydın’ın Nazilli ilçesinde içerisinde zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu zirai alanda yangın çıktı. Yangını söndürme çalışmalarına mahalleli de hortum ve küreklerle destek verdi.
Edinilen bilgiye göre, Nazilli Dereağzı Mahallesi Kepez mevkiindeki zirai alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Nazilli İtfaiye Amirliği ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Zeytin ve incir ağaçlarının bulunduğu zirai alandaki yangına mahalle sakinleri de ellerinde hortum ve küreklerle müdahale ederken, bölgeye ulaşımın güçlükle sağlandığı öğrenildi.

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