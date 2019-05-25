Alexander Rahbari yönetimindeki İDSO konser verdi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Denizbank Konserleri kapsamında şef Ali Alexander Rahbari yönetiminde sahne aldı.

Orkestra, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen "Yaza Merhaba Konseri" ile 2018-2019 sezonuna veda etti.

Orkestranın müdürü ve program koordinatörü Bülent Evcil, konser öncesinde yaptığı konuşmada, yeni sezonda da güzel bir program hazırladıklarını söyledi.

İDSO'yu daha yüksek seviyeye taşımak için desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Evcil, orkestranın geçen sene bir ay süreyle büyük bir Çin turnesi ve önceki sene de Latin Amerika turnesi gerçekleştirdiğini anımsattı.

Denizbank Kültür Sanat Yöneticisi Perihan Yücel'e Piri Reis'in haritasının yer aldığı bir hediye takdim eden Evcil, "Önümüzdeki yıl da daha iyi şeflerle daha iyi solistlerle orkestranın çıtasını hem çalış ve seviye olarak hem de uluslararası turnelerle daha yükseye taşımak istiyoruz. Bu amaçla bize 15 yıldır destek olan Denizbank'a teşekkür ediyorum." dedi.