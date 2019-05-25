HABER

Alexander Rahbari yönetimindeki İDSO konser verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 22:00 | Son Güncelleme

Sezona veda edilen "Yaza Merhaba Konseri"nde orkestraya Burak Bilgili ve Karen Gardeazabal eşlik etti

İSTANBUL (AA) - İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), Denizbank Konserleri kapsamında şef Ali Alexander Rahbari yönetiminde sahne aldı.

Orkestra, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı’nda gerçekleştirilen "Yaza Merhaba Konseri" ile 2018-2019 sezonuna veda etti.

Orkestranın müdürü ve program koordinatörü Bülent Evcil, konser öncesinde yaptığı konuşmada, yeni sezonda da güzel bir program hazırladıklarını söyledi.

İDSO'yu daha yüksek seviyeye taşımak için desteğe ihtiyaç duyduklarını belirten Evcil, orkestranın geçen sene bir ay süreyle büyük bir Çin turnesi ve önceki sene de Latin Amerika turnesi gerçekleştirdiğini anımsattı.

Denizbank Kültür Sanat Yöneticisi Perihan Yücel'e Piri Reis'in haritasının yer aldığı bir hediye takdim eden Evcil, "Önümüzdeki yıl da daha iyi şeflerle daha iyi solistlerle orkestranın çıtasını hem çalış ve seviye olarak hem de uluslararası turnelerle daha yükseye taşımak istiyoruz. Bu amaçla bize 15 yıldır destek olan Denizbank'a teşekkür ediyorum." dedi.

Orkestrayı yöneten Rahbari ise Türkiye'deki bütün konserlerine yoğun bir ilgi olduğunu ifade ederek, "Bu orkestraya tekrar geleceğim, konuştuk gelecek sezon da geleceğim, onları seviyorum." dedi.

İDSO DenizBank Konserleri kapsamındaki etkinlikte, solistler Burak Bilgili ve Karen Gardeazabal, topluluğa eşlik etti.

Konserde, Leo Delibes'in "Coppelia Vals" ve "Ou va la jeune Hindoue?" eserleriyle Georges Bizet'nin "Votre toast", Gioachino Rossini'nin "Bella in İtalia", Gaetano Donizetti'nin "Quanto Amore", Camille Saint-Saens'in " The Bacchanale" ve Maurice Ravel'in "Bolero" adlı eserleri icra edildi.

Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp... Mersin'de şoke eden olay! 6 kişiyi hamile bırakma vaadiyle kandırıp...
Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırı! Kılıçdaroğlu'ndan 'geçmiş olsun' telefonuGazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırı! Kılıçdaroğlu'ndan 'geçmiş olsun' telefonu
25 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları25 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Alexander Rahbari İDSO konser Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Orkestra

En Çok Okunan Haberler

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Athena Gökhan O Ses Türkiye’den neden ayrıldığını açıkladı! 'Acun düşünce…'

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Marmara Denizi'nde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Mansur Yavaş'tan çakar lamba uyarısı! Genelge yayınlandı

Barcelona'dan sürpriz transfer

Barcelona'dan sürpriz transfer

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

Skandal görüntüler! Milli Eğitim Bakanlığı harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Lise öğrencisinin korkunç ölümü! Dizideki gibi intihar etmiş

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Çamlıca'daki televizyon kulesine düştü!

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Yeni askerlik sistemi teklifi komisyonda kabul edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şanlıurfa'da lahmacun sırası kavgası: 5 yaralı

Lahmacun kavgası kanlı bitti! Pes dedirten olay

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırı! Kılıçdaroğlu'ndan 'geçmiş olsun' telefonu

Gazeteci Sabahattin Önkibar'a saldırı! Kılıçdaroğlu'ndan 'geçmiş olsun' telefonu

25 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

25 Mayıs 2019 Sayısal Loto çekiliş sonuçları

Kaçak sakatat işlenen kesimhane mühürlendi, 22 bin TL ceza uygulandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan 'kaçak sakatat' açıklaması

Meteoroloji saat vererek uyardı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

Taksici, sıra tartışmasında meslektaşını öldürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.