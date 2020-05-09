Aleyhine tanıklık yaptığı için babası tarafından öldürülen genç toprağa verildi

Kızılcasöğüt Mahallesi'nde oturan Ünal Yılmaz, kendisine boşanma davası açan eşi Selma Yılmaz'ı geçen yıl bıçakla yaraladı. Jandarma ekiplerince yakalanan Ünal Yılmaz, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bir süre önce konulduğu cezaevinden tahliye olan Ünal Yılmaz, iddiaya göre dün saat 10.00 sıralarında, boşanma davasında aleyhine tanıklık eden oğlu Şahin Yılmaz'ın çalıştığı Çivril- Dinar yolu mevkiinde Hamam Mahallesi'ndeki kum ocağına gitti. Bisikletle iş yerine gelen Ünal Yılmaz, oğluyla bir süre tartıştıktan sonra, kendisiyle birlikte yürümeye zorladı.

Ünal Yılmaz'ın, oğlunun iş yerine geldiği ve Şahin Yılmaz'ı alıp götürdüğü anlar iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Kum ocağının şantiyesinden çıkıp, kara yolunun karşısına geçen Ünal Yılmaz, oğlu Şahin Yılmaz’ı başından tabancayla vurdu. Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, başından vurulan Şahin Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis ve jandarma ekipleri, oğlunu öldürdükten sonra kaçan Ünal Yılmaz’ın yakalanması için çalışma başlattı.