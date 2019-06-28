Alfa Romeo Tonale’ye Otomobil Tasarım Ödülü

İSTANBUL (AA) - Auto&Design dergisi tarafından 1984 yılından beri düzenlenen Otomobil Tasarım Ödülü'nün bu yılki sahibi Alfa Romeo Tonale oldu.

Alfa Romeo açıklamasına göre, Alfa Romeo’nun ilk kez 89. Cenevre Otomobil Fuarı’nda gün yüzüne çıkardığı ve büyük beğeni toplayan yeni konsept otomobili Tonale, aldığı ödüllerle dikkatleri çekmeye devam ediyor.

Markanın konsept olarak tanıtılan ilk plug-in hybrid otomobili ve ilk kompakt SUV modeli olan Tonale, son olarak Auto&Design dergisinin Otomobil Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu.

- Köklü yarış geçmişinden ilham alıyor

Kompakt boyutları, eşsiz tasarımı ve Alfa Romeo'ya özgü benzersiz modern çizgileri taşıyan Tonale konsepti, markanın mirasının ve yeni beklentilerin mükemmel uyumunu yansıtıyor.

Ön tasarıma göre daha yalın ve yumuşak olan Tonale’nin arka tasarımını, cam tavanın devamını oluşturan ve alt noktaya doğru derinleşen bombeli arka cam domine ediyor. Her Alfa Romeo çalışmasında olduğu gibi tasarım çok özel dokunuşlarla vurgulanıyor.

Arka aydınlatma birimleri, sadece bir stop lambası olmakla kalmayıp grafik bir işaret ve markaya özgü bir imza niteliğini taşıyor. Alfa Romeo’nun köklü yarış geçmişinden ilham alınan Tonale’nin iç tasarımı, güçlü ve dinamik çizgilerle tutku ve üstün sürüş keyfi hislerini güçlendiriyor.