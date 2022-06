Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu kimdir sorusunun yanıtı sosyal medyada birçok kişi tarafından merak edilen ve sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Ali Ağaoğlu'nun kalp krizi geçirdiği haberlerinin ortaya çıkması üzerine birçok kişi ünlü iş insanının hayatı hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ali Ağaoğlu kimdir, kaç yaşındadır? Ali Ağaoğlu'nun sağlık durumu nasıl?

ALİ AĞAOĞLU'NA NE OLDU, SAĞLIK DURUMU NASIL?

Ünlü iş insanı Ali Ağaoğlu'nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Ali Ağaoğlu, Ataşehir'de özel bir hastaneye kaldırıldı. Ağaoğlu'nun sağlık durumu ile ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

ALİ AĞAOĞLU KİMDİR?

Ali Ağaoğlu, 3 Mart 1954 tarihinde Trabzon'un Of ilçesinde doğdu. Babası Mithat Ağaoğlu, İstanbul'da dönemin tanınmış müteahhitleri arasında idi. Babasının da etkisiyle gençlik yıllarında bir yandan okuyup bir yandan da inşaatlarda mesleği öğrendi. 1975 yılında babasının geçirdiği bir kalp rahatsızlığı sonrasında bir süreliğine aile işlerinin başına geçti; bu dönemde iş yükünden dolayı liseyi yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Babasından ticari olarak 1977 yılında ayrılarak Ağaoğlu Şirketler Grubu'nu kurdu. 1981 yılından itibaren toplu konut siteleri üretmeye başlayan Ağaoğlu Şirketler Grubu, özellikle 1990’lı yılların sonlarında başladığı “My” konseptli yaşam alanları ve My World, My Office, My Towerland gibi projeleri ile Ataşehir, Ayazma ve Çekmeköy bölgelerinde çalıştı.

Ali Ağaoğlu, Ekonomi dergisi Forbes'in 2012 yılında yayınladığı “En Zengin 100 Türk” listesinde 10. sırada yer aldı. Mart 2013 itibarıyla Forbes'in yaptığı araştırmaya göre, 2.7 milyar ABD doları servetiyle, Türkiye'nin 8., dünyanın ise 527. en zengin iş adamıdır. Türkiye Vergi Rekortmeneleri Listesinde ilk kez 2008 yılında yer almıştır.

Ali Ağaoğlu hâlen ayrı yaşadığı ilk eşi ile evlidir ve bu evlilikten iki çocuk sahibidir. Nikâhlı ve nikâhsız eşlerinden 5 çocuğu vardır.