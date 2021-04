Ali Babacan'dan Berat Albayrak açıklaması: Boş koltuk bile ülkeye kazandırdı

Sağlıkla ilgili gerekli kapanma tedbirlerini Türkiye alamadı. Hala tereddütte. Süreci ağır yaşıyoruz. Dünyada dördüncü sırada vaka oranında, nüfus oranında birinci sırada. Her gün boing türü uçak düşse bu kadar can kaybı olur. Dolayısıyla sıkıntı çok büyük. İlk vaka 10 Mart'ta açıklandı. 17 Mart'ta bizim tavsiyelerimiz vardı. Verilere güven olmadığı için geçmişe doğru baktığımızda ölçmek çok zor. Açıklananlara itibar ve güven yok.

Bakan ortadan kayboldu ertesi gün piyasalar düzeldi, faizde düşüş, kurda düşüş oldu. Boş koltuk bile ülkeye kazandırdı. Merkez Bankası Başkanı'nın bir gece görevden alınması, İstanbul Sözleşmesi'nden çıkılması Türkiye'ye 531 milyar TL'ye mal oldu. Özel sektörle kamunun borcuna bakıyoruz. Döviz cinsinden borç sıçradı mı? Bir gece atılan yanlış imzanın sonucu. Bu kadar çabuk bozulabiliyorsa. Hazine ve Maliye Bakanı'nın boş koltuğu bile piyasaya yarıyorsa demek ki kural bazlı çalışmaya başladığında çok hızlı değişir. Türkiye'nin her şeye rağmen çok büyük potansiyeli var. Bugün bankalarda kiralık kasa bulmak zor. Vatandaşlarımız bodrum kata inip kiralık kasaya yatırıyorlar. Üst kata vezneye gitmiyorlar. Kiralık kasadaki değerler eksi birden vezneye yatsa ülke nefes alır. Vatandaşlarımızın yastık altında ve yurt dışında tuttuğu çok ciddi kaynaklar var. Öz sermaye ve kredi alma gücünü birleştirirseniz Türkiye'nin kaynak sorunu olmaz.

Kore'de demokrasi fena değil. Geçen Kore Başbakanı'nın metin yazarıyla ilgili küçük hata büyük skandal oldu. Çin'de evet demokrasi yok ama hukuk var, öngörülebilirlik var. Hukuk meselesi çok çok önemli. Hukuk olmadan olmaz. Tabii ki yanına insan hakları, özgürlükleri koyacaksınız. O zaman sürdürülebilir ve kapsayıcı oluyor. Bizim dönemimizde Türkiye'nin iyileşme trendi vardı. Her yıl bir önceki yıldan daha iyi olacak şekilde götürdük biz bu işi. Türkiye'nin ihracatı 36 milyar dolardan 132 milyar dolara çıktı. Bu sadece ekonomik program değil AB sürecinde yürümesi vardı. Öngörülebilirliğin ekonomik değerini de görmüş olduk.

2015 Ağustos'ta görevden ayrıldım. Bugünkü tabloyu 6 yıl önce görevden ayrılmış bakana bağlanabilir mi? Türkiye'nin ekonomisi 2002 yılında toplam 240 milyar dolar dörde katlamış. Büyüyen, yatırım yapan ülkenin dış borcu artar. Bundan doğal bir şey yok. Büyümek için öz sermayeniz olacak, bunun iki üç katı kadar borçlanabilirsiniz. Daha sonra ihracat yoluyla ödeyeceksiniz. Bizim dönemimizde aynı zamanda doğrudan uluslararası yatırımlar arttı. Bizden önceki 10 yılın toplamı 10 milyar biz işbaşına gelince birkaç sene sonra 20 milyara çıktı. Türkiye her şeyi ile büyüdü. Önemli olan borcun milli gelire oranıdır.

Karadeniz havzasında petrol, doğalgaz ne kadar yanıcı madde varsa İstanbul Boğazı'ndan geçiyor. Bunu önlemek için düşünülmüştü. Proje döndü dolaştı konut projesi haleni geldi. Orada oluşan rantla finansmanla ilgili modeller oluştu. Doğru dürüst bir fizibilite çalışması yok. İstanbul'un tatlı su kaynaklarının toparlandığı havzayı bu proje delip geçiyor. Marmara denizi ile Karadeniz arasında doğal bir denge var. Bunların değerlendirilmesi tam olarak yapılmış değil. Bizim en büyük itirazımız burada. Yeterince teknik analiz yapılmadan Cumhurbaşkanının ifadesiyle inadına yapılıyor. Uluslararası hukuk, güvenlik, deprem yönetmeliği açısından da bakmak lazım. Güvenlik konseptinin tamamının gözden geçirilmesi gerekiyor. Uluslararası hukuk, Montrö. Ben yaptım oldu mantığıyla yaparsanız, bu ülkenin bekası için çok önemli bir anlaşmayı riske atabilirsiniz. Niye 126 emekli büyükelçi açıklama yapmak zorunda kalsın ki. Çünkü kurumlar bastırıldığı için. Bütün bunlar Türkiye'nin ne kadar yanlış yönetildiğini gösteriyor. Projenin maliyeti 20 milyar dolardan başlayıp, 60 milyar dolara kadar varıyor. Ekonomi bu durumdayken, esnafa destek yok iken, emekliye memura yeterince maaş verilemezken, her kesim sıkıntı yaşarken apar topar, yangından maç kaçırır gibi yapmak bu ülkeye yakışmıyor.

O dönemde açıkçası, benim ilk istifa mektubum 2009'dur. 2011, 2015. Her defasında 'düzelir, yapılır' dendi. İçeride olup da 100 hata varsa 30-40'ını önleyebilirsen memlekete hizmettir dedik. Gerçekten bu hissiyatla kaldık. İlk başta 40'ı önlerken daha sonra bu oran 10'a, 5'e indi. Artık önleme gücümüz olmayınca bıraktık biliyorsunuz.

Bir sonraki aşamada dava olabilir. Şu anda proje askıda, itiraz süreci var. Ülkede keşke hukuk işlese de bunlar sonuç alsa. Tamamen sistem tek bir kişinin talimatıyla yönetiliyor. Yargı ve kurumlar baskı altına alınabiliyor. Böylesine büyük proje için her yerden sağlam veriler toplanması lazım. Şu andaki hükümetin iş tutuş tarzı tam tersini yapmak. Önce karar veriyorlar ondan sonra benim bu kararımı desteleyecek ne varsa getirin altına koyun diyor. Dolayısıyla gerekçelendirilemiyor. İstanbul'a ve dolayısıyla Türkiye'ye damga vurmak. Öyle bir kaygı var içten içe. Bu büyük bir ihale. Bütün bunları biraraya getirdiğinizde ülke ve İstanbul maalesef çok büyük bir riske atılıyor şu anda.

DEVA Partisi iddialı bir parti. İddialı partinin genel başkanı da iddialı olmak zorunda. Ancak bugünden Cumhurbaşkanı adaylığıyla alakalı somut bir şeyler söylemek istemiyoruz. Her parti adayını mı çıkarır, ortak aday üzerinde mi çalışılır, bu günü gelince konuşulur. Bunu pazarlık meselesi yapmak istemeyiz. O günkü şartlarda bütün opsiyonlar açıktır. Diğer partilerin duruşuna da bağlıdır.

Bir youtube kanalında teknoloji sohbetimiz oldu. Teknoloji, bitcoin konuştuk. Orada bayağı bir konu var. Şu anda Türkiye'de gençlerimizin karşı karşıya kaldığı en önemli sorun yarınları görememeleri. Korku, baskı iklimi, umutsuzluk. Üniversite 1'e giderken, üniversite bittiğinde 'nasıl iş bulacağım' endişesini yaşamak. İş aramaktan vazgeçmiş gençlerimizi her yerde görüyoruz, üzülüyoruz. Youtube kanallarından birisinde bir belgesel yayınlandı. Orada 15-20 bin yorum yazıldı. O kadar çok üzüldüm ki. Gençlerimizin bazıları evine kapanıyor, bazıları gece yaşıyor gündüz uyuyor, anne babalarıyla muhatap olmak istemiyor, bazıları kupon, iddia derdinde, zaten kripto paralar onun için gündemde. Genç işsizlik tarihi yüksek seviyelerde. Partimiz kurulmadan önce başlayıp bugüne kadar gençlerimizle sürekli programlar yapıyoruz. Çay bahçelerinde, kıraathanelerde buluşuyorum. Gençlerimizi anlamaya çalışıyoruz. En önemli sorunları işsizlik ve aynı zamanda özgürlük. Kendilerini ifade edememe, sosyal medyada paylaşım yapmaktan hatta daha önce yapılmış paylaşımları like yapmaktan korkuyorlar. Lice'de gençler bizi davet ettiler. Bizim arkadaşlarımız 'TikTok kullanan var mı bir canlı yayın yapalım' dedi. Gençler 'TikTok var ama yarın polis alıp götürür bizi' dedi. Böyle bir ülkede yarın nasıl konuşuluyor, ekonomik güven meselesi nasıl konuşulabilir? Gençlerimizin evlene yaşları geliyor ama nasıl aile kuracağım diyor. Kendi ailesinin üstünde sürekli yük olduğunu düşünüyor. Peki nasıl toparlayacağız? Öncelikle gençlerimizin ellerindeki diplomaların büyük kısmı piyasayla örtüşmüyor? Yeniden eğitim programları gündeme almamız gerekecek. YÖK'ü kapatacağız diyoruz. Programımıza yazdık, mümkün değil. Tabii ki merkezi bir kurum gerekiyor. Üniversitelerin hayat boyu öğrenim merkezi olması gerekiyor. Herkesin yenilenen bilgiyi öğrenmesi gerekeceği yerler olması lazım. Bundan sonra sık sık meslek değişecek. Meslekler yok oluyor, yeni meslekler çıkıyor. Üniversitenin açık kapı politikasıyla her yaştan insana eğitim vermesi gerekiyor. Bir yandan ülkedeki hukuk zemini güçlendirmek, özgürlük ve demokrasiyi güçlendirmek. Bugün yeni iktidar desin ki, 'ey gazeteciler serbestsiniz, kimsenin patronunu arayıp şunu işten çıkar' demeyeceğiz dese, inanın birçok şey değişir. TRT'ye 'adil program yapacaksın' denilsin TRT 1 haftada kendini adapte edebilir.