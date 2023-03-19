Ali Babacan'ın Kılıçdaroğlu'na seçim sonrası ilk konuşma önerisi gündem oldu! 'Üç cümle önereceğim' deyip açıkladı

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Seçime sayılı günler kala ise siyaset gündeminde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 'Millet İttifakı Genel Başkanlar Buluşması'nda yaptığı konuşma nedeniyle gündem oldu.

Babacan'ın konuşmasında Kılıçdaroğlu'na 'Sayın Cumhurbaşkanımız' diye hitap etmesi ise salonda uzun süre alkışlandı.

Seçimin kazanılması halinde Kılıçdaroğlu'na üç cümle önerisi olacağını söyleyen Babacan, şu ifadeleri kullandı:

"İfade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve bunu yapmak inanın o kadar hızlı olacak ki. İlk 90 dakika. İnşallah sayın cumhurbaşkanımız yemin töreninden sonra herhalde bir konuşma olur diye tahmin ediyorum. Ben şöyle üç tane cümle önereceğim kendisine. Tabi takdir kendisinin olur ama. 'Ey basın mensupları, köşe yazarları, düşünürlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimiz şöyle derin bir nefes alın artık özgürsünüz.' Bu kadar."

Babacan'ın konuşması da salonda uzun süre alkışlandı.

