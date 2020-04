Ali Erbaş: Diyanet İşleri Başkanı neden eleştirildi, Cumhurbaşkanı Erdoğan Erbaş'ı nasıl savundu?

Pozitif Dayanışma ise Erbaş'ı HIV pozitif kişilerden özür dilemeye davet etti:

"Koronavirüs pandemisiyle tüm dünyanın mücadele ettiği bugünlerde Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, eşcinselleri ve HIV ile yaşayanları hedef gösterdi! Yanlış bilgiler ve nefret dolu ifadeler barındıran bu açıklamayı, insan haklarına aykırı ve ayrımcı buluyor; kendisinin nefretle değil bilimsel, doğru ve güncel bilgilerle hareket etmesini talep ediyoruz.

"Açıklamada belirtilenin aksine HIV, eşcinsellikle, nikahsız ilişkiyle değil ancak korunmasız cinsel ilişkiyle ve/veya kan yoluyla aktarılabilmektedir. Hatta günümüzde HIV ile yaşayanlardan düzenli tedavi ile korunmasız cinsel ilişkiyle bile HIV aktarımı söz konusu olmamaktadır. Bu nedenle Erbaş'ın açıklamalarını bilimden yoksun ve talihsiz buluyoruz."

"Toplumun her kesiminde, her meslekte, her yaşta, her cinsiyette ve cinsel yönelimdeki HIV pozitifler olarak Erbaş'ı derhal özür dilemeye çağırıyoruz. Salgınlarla mücadele insanları ötekileştirip, hedef göstererek değil doğru ve güncel bilimsel bilgilerin yaygınlaştırılmasıyla ancak mümkün olur!"