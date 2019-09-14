Ali Eroğlu: Antimikrobiyal direnç, dünyayı tehdit ediyor

ANKARA,(DHA) - TÜRK Veteriner Hekimleri Birliği (TVHB) Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, antimikrobiyal ilaçların uygusuz kullanımına bağlı olarak gelişen direncin, insan ve hayvan sağlığı açısından ciddi endişe oluşturduğunu söyledi. Eroğlu, küresel sorun haline gelen bu duruma karşı tüm dünya ülkelerinin ortak çalışma yürütmesi gerektiğini bildirdi.

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği'nce 4-7 Eylül tarihleri arasında düzenlenen 1. Uluslararası ve 6. Ulusal Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, çok sayıda yerli ve yabancı bilim insanın katılımı ile Kayseri’de gerçekleştirildi. Erciyes Üniversitesi’ndeki kongrenin açılış konuşmasını yapan TVHB Merkez Konsey Başkanı Ali Eroğlu, antimikrobiyal direnç, uygunsuz ve kontrolsüz ilaç kullanımı, tıbbi ürünlerin üretiminde iyi üretim uygulamaları ve yerli üreticinin desteklenmesi konuları üzerinde durdu.

DOĞRU STRATEJİYE İHTİYAÇ VAR

Eroğlu, bu yıl altıncısı düzenlenen kongrenin, ilk kez uluslararası boyutta gerçekleştirilmesini önemli bir adım olarak değerlendirirken, kongrenin ülkemiz, veteriner hekimlik mesleği ve veteriner hekimler açısından faydalı olması dileğinde bulundu. Dünyanın hızla geliştiğine ve değiştiğine dikkat çeken Eroğlu, sağlıklı birey, sağlıklı toplum ve sağlıklı dünya için, refah ve mutluluk için, bilimsel tespitlere dayalı doğru planlamalara, doğru stratejilere ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

KONTROLSÜZ İLAÇ KULANIMI

Türkiye’deki 30 bini aşkın veteriner hekimi temsil eden TVHB yönetimi olarak, veteriner hekimliğin standartlarının yükseltilmesi, Türk hayvancılığının ileri seviyelere taşınması, gıda güvenliği ile gıda güvenirliğinin sağlanması konusunda ciddi bir çaba içinde olduklarını anlatan Ali Eroğlu, antimikrobiyal direnç konusunun dünya gündeminde daha sık yer almaya başladığını belirtti. Antimikrobiyalların varlığı ve kullanımının hayvan sağlığı ve refahını sağlamak için gerekli olduğunu kaydeden Başkan Eroğlu, “Ancak uygunsuz antimikrobiyal kullanımları, insan ve hayvan sağlığını olumsuz yönde etkileyebilecek antimikrobiyal direncin gelişimine sebep olmaktadır. Veteriner hekimler, hayvan ve insan sağlığını korumaktan sorumludur ve bu mesele küresel endişelere sebep olmaktadır. Düne göre antimikrobiyal direnç ve gıda güvenliği daha önemli hale gelmiştir. Bilim insanları, önlem alınmadığı takdirde, gelecekte en basit mikrobiyal hastalıkların dahi tedavilerinin çok güçleşeceği konusundan endişe duymaktadır” dedi.

ORTAK ÇALIŞMA YAPILMALI

Ali Eroğlu, konuşmasında antimikrobiyal direncin, tüm dünya ülkelerinin ortak sorunu olduğunu ve vakit kaybetmeden, tüm ülkelerin, hazırlanacak projeler çerçevesinde ortak çalışma yürütmesi gerektiğini vurguladı. Eroğlu, “Yarın çok geç olabilir” uyarısında bulunan Ali Eroğlu, Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Dünya Hayvan Sağlığı örgütü (OIE), Birleşmiş Milletler Gıda Örgütü (FAO) ve Dünya Veteriner Hekimleri Birliği (WVA) gibi uluslararası kuruluşları önemli görevler beklediğini söyledi. Başkan Eroğlu, tıbbi ürünlerin üretimi, iyi üretim uygulamaları ve yerli üreticinin desteklenmesi konusundaki görüşlerini de dile getirdi. Tıbbi ürünlerin, doğrudan vücuda alınması sebebiyle, üretimlerinde hijyen kurallarının eksiksiz uygulanmasının büyük önem taşıdığını anlatan Ali Eroğlu, ancak iyi üretim uygulamalarının üretim maliyetlerini artırdığını, bu nedenle zor durumda kalan yerli üreticiye devletin destek vermesini istedi.

'ULUSLARARASI DÜZEYDE MÜCADELE ŞART'

Dünyada milyarlarca dolarlık ciroya sahip ilaç sektörünün, rant için ilaç kullanımını artırmaya yönelik her türlü yola başvurduğunu dile getiren Başkan Ali Eroğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: “Gıda güvenliği açısından, tıbbi ürün kalıntıları önemli riskler ortaya koymakta olup, antimikrobiyal direnç oluşmasına da sebep olmaktadır. Bu nedenle, ilaç uygulamalarının mutlaka takip edilmesi gerekir. Veteriner tıbbi ürünlerin reçete edilmesi ve uygulanması klinisyen veteriner hekimler tarafından yapıldığı için, veteriner hekimlerin kolay kullanabilecekleri, mezbaha ve kesimhanelerle entegre bir takip sisteminin oluşturulması gerekmektedir. Daha sağlıklı bir yaşam için hayati derecede önemi olan veteriner tıbbi ürünlerinin ranta dönük olarak kullanılmasına karşı, uluslararası düzeyde ciddi bir mücadeleye ihtiyaç duyulmaktadır. Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak tüm olumsuzlukların ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Bu amaçla etkin, bilgiyi öne alan, doğru, bütüncül politikaları uygulamaya koyacak bir veteriner otoritesi, merkez ve taşra teşkilatının oluşturulmasını son derece önemli görüyoruz.”

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