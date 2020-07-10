Ali İsmail Korkmaz kimdir? Ali İsmail Korkmaz ölümünün 7. yılında anılıyor

2 Haziran 2013’te kendisini sivil polis olarak tanıtan bir grup tarafından öldüresiye dövülen Ali İsmail Korkmaz, 38 gün boyunca komada ölüm kalım mücadelesi verdi. Hayatta kalma mücadelesini kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ı ölüm yıl dönümünde ailesi ve sevenleri mezarı başında anacak. 10 Temmuz 2020 Cuma günü gerçekleşecek anma töreninden önce Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından 3 gün boyunca Youtube kanalında genç üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgili birçok video paylaşılması sosyal medyanın gündemini bir anda değiştirdi.

ALİ İSMAİL KORKMAZ KİMDİR?

18 Mart 1994 yılında Hatay’da doğan Ali İsmail Korkmaz, 10 Temmuz 2013 yılında 19 yaşındayken hayatını kaybetti. Taksim Gezi Parkı protesto yürüyüşlerine katılan ve eylem sırasında sivil polis olduğu iddia edilen bir grup tarafından darp edilen Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir Anadolu Üniversitesi birinci sınıf öğrencisiydi. Talihsiz öğrenci sahte sivil polislerden gördüğü şiddetin ardından eli sopalı gruplarca iki defa daha darp edildi. Darp edildikten sonra beyin kanaması geçiren Ali İsmail Korkmaz kaldırıldığı hastanede vefat etti. Ali İsmail Korkmaz’ın naaşı Antakya Ekinci Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.