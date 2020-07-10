Ali İsmail Korkmaz kimdir? Ali İsmail Korkmaz ölümünün 7. yılında anılıyor

2 Haziran 2013’te kendisini sivil polis olarak tanıtan bir grup tarafından öldüresiye dövülen Ali İsmail Korkmaz, 38 gün boyunca komada ölüm kalım mücadelesi verdi. Hayatta kalma mücadelesini kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ı ölüm yıl dönümünde ailesi ve sevenleri mezarı başında anacak. 10 Temmuz 2020 Cuma günü gerçekleşecek anma töreninden önce Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) tarafından 3 gün boyunca Youtube kanalında genç üniversite öğrencisinin ölümüyle ilgili birçok video paylaşılması sosyal medyanın gündemini bir anda değiştirdi.
18 Mart 1994 yılında Hatay’da doğan Ali İsmail Korkmaz, 10 Temmuz 2013 yılında 19 yaşındayken hayatını kaybetti. Taksim Gezi Parkı protesto yürüyüşlerine katılan ve eylem sırasında sivil polis olduğu iddia edilen bir grup tarafından darp edilen Ali İsmail Korkmaz, Eskişehir Anadolu Üniversitesi birinci sınıf öğrencisiydi. Talihsiz öğrenci sahte sivil polislerden gördüğü şiddetin ardından eli sopalı gruplarca iki defa daha darp edildi. Darp edildikten sonra beyin kanaması geçiren Ali İsmail Korkmaz kaldırıldığı hastanede vefat etti. Ali İsmail Korkmaz’ın naaşı Antakya Ekinci Mahallesi Mezarlığı’na defnedildi.
Ali İsmail Korkmaz’ın ölümü Türkiye’de infial yarattı. Ülkenin pek çok ilinde ve ölümünden 40 gün sonra memleketi Hatay’da protesto gösterileri yapıldı. Gezi Parkı Eylemleri sırasında hayatını kaybeden ve yaralananlar için "Adalet için Adaletten Hızlı" sloganıyla yürüyüşe geçen ekip Antalya'dan yola çıktı. Adalet yürüyüşü ekibi 27 Temmuz 2013 tarihinde Eskişehir'e ulaşarak Ali İsmail Korkmaz'ın darp edildiği sokakta protestosunu gerçekleştirdi.
19 yaşındayken hayatını kaybeden Ali İsmail Korkmaz’ın ölümünden sonra Fikir Kulüpleri Federasyonun katkılarıyla Eskişehir’e “Ali İsmail Korkmaz Heykeli” dikildi. Kadıköy Belediyesi İskele Sokak’ta bulunan otoparkı parka çevirerek bu alana “Ali İsmail Korkmaz Parkı” adını verdi. Hatay Samandağ Belediyesi tarafından ilçe girişinde bulunan bir köprüye Ali İsmail Korkmaz adı verildi.
Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olan Ali İsmail Korkmaz için özel olarak bestelenen marş tribünlerde binlerce kişi tarafından söylendi. 1907 ÜNİFEB Çukurova Üniversitesi örgütlenmesi tarafından Niğde Kemerhisar'da Ali İsmail Korkmaz Hatıra Ormanı yapıldı.
Ali İsmail Korkmaz’ın annesi Emel Korkmaz ve babası Şehap Korkmaz tarafından Ali İsmail Korkmaz Vakfı (ALİKEV) ve vakıf binlerce öğrenciye burs imkanı sağladı.