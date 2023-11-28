Ali Sabancı'dan deniz kazası sonrası bir ilk! Yunanistan'da zodyak botla kayalıklara çarpmışlardı

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da deniz kazası geçirmiş, zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarpan çift ölümden dönmüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabancı çiftini hastanede ziyaret etmişti.

TABURCU OLDUKTAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Hastanede uzun süre tedavisi süren ve sonrasında taburcu olan Ali Sabancı, geçirdiği kaza sonrası ilk kez objektiflere takıldı.

GALATASARAY MAÇINI LOCADAN İZLEDİ

Sabancı Galatasaray- Alanya maçını locasından izledi. Kendisine ait özel locada arkadaşlarıyla maç izleyen Ali Sabancı'nın görüntüsü gündem oldu.







