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  4. Ali Sabancı'dan deniz kazası sonrası bir ilk! Yunanistan'da zodyak botla kayalıklara çarpmışlardı

Ali Sabancı'dan deniz kazası sonrası bir ilk! Yunanistan'da zodyak botla kayalıklara çarpmışlardı

28.11.2023 08:06 | Son Güncelleme:
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Yunanistan'da eşi Vuslat Doğan Sabancı ile geçirdiği deniz kazasında yaralanan ve uzun süre tedavi gören Ali Sabancı, taburcu olduktan sonra ilk kez görüntülendi. Korkunç kazadan 3 ay sonra Galatasaray maçını izlemek için yerini alan Sabancı, stadyumda objektiflere takıldı.

Ali Sabancı'dan deniz kazası sonrası bir ilk! Yunanistan'da zodyak botla kayalıklara çarpmışlardı

İş insanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, Yunanistan'da deniz kazası geçirmiş, zodyak botla kıyıdaki bir restorana giderken kayalıklara çarpan çift ölümden dönmüştü.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabancı çiftini hastanede ziyaret etmişti.

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TABURCU OLDUKTAN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Hastanede uzun süre tedavisi süren ve sonrasında taburcu olan Ali Sabancı, geçirdiği kaza sonrası ilk kez objektiflere takıldı.

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GALATASARAY MAÇINI LOCADAN İZLEDİ

Sabancı Galatasaray- Alanya maçını locasından izledi. Kendisine ait özel locada arkadaşlarıyla maç izleyen Ali Sabancı'nın görüntüsü gündem oldu.

DADA


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