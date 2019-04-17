Ali Yalçın: Barışın, umudun, sevginin mücadelesini veriyoruz

Özgür ALTIN/ANKARA, (DHA)- MEMUR- Sen ve Eğitim Bir- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Tüm yıkıcı saldırılara inat, inanç ve kültür köklerimizden güç, medeniyet geçmişimiz ve pratiğimizden ilham alarak varlığın, barışın, hakikatin, umudun, sevginin mücadelesini veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz" dedi.

Eğitim Bir- Sen tarafından 2'ncisi düzenlenen 'Eğitim bir kare' fotoğraf yarışmasının sergi açılışı ve ödül töreni, sendikanın genel merkezinde düzenlendi. Programa, Memur Sen ve Eğitim Bir Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, sendika üyeleri ve sanatseverler katıldı. Burada konuşan Ali Yalçın, sadece Türkiye içerisinde barışın ve hakikatin yanında olmadıklarını tüm mazlum ve zor durumdaki coğrafyalarda da aynı mücadeleyi verdiklerini belirtti. Fotoğrafın, yeri geldiğinde daha adil bir dünyaya giden yolları aydınlattığını kaydeden Yalçın, şöyle konuştu:

"Çünkü fotoğraf, adil bir dünyanın inşasına tanıklık etmemizin ve bu dünyaya katkıda bulunmamızın başlıca araçlarından biridir. Biz Halepçe katliamını, Bosna-Hersek ve Filistin’de soykırıma karşı direniş destanlarını, 15 Temmuz direnişini, Afrika’da, sömürgecilik kıskacında açlık, sefalet ve ölümü fotoğraf kareleriyle öfkemizi ve isyanımızı örgütledik. Fotoğrafın bizim için hayati rolünün yanı sıra, bazı güç odakları tarafından, fotoğrafın masumiyeti, beyinleri ele geçirmek ve toplumsal gerçeklerin üstünü örtmek, dikkatleri başka yöne çekmek, gerçek niyetlerini gizlemek için yaygın biçimde kullanılır. Bu anlamda fotoğraf, hakikati örter, gerçeği gizler. Bunun en kanlı örneğini, 1 milyon masum Iraklı kardeşimizin katledilmesinin bahanelerinden biri olan petrole bulanmış karabatak kuşunun çaresizliğinin resminde gördük. Fotoğrafla ortaya çıkan duygular eyleme dönüştürülmediğinde kısa sürede yok olup gider. Teknik olarak fotoğraf ne kadar gelişme gösterirse göstersin, kendi sınırları dâhilinde saklı gerçekleri ortaya koymayı; umudu, öğrenmeyi, direnişi, adaleti ve hakikati kayıt altına almayı sürdürecektir. Biz de Eğitim Bir Sen olarak, tüm yıkıcı saldırılara inat, inanç ve kültür köklerimizden güç, medeniyet geçmişimiz ve pratiğimizden ilham alarak varlığın, barışın, hakikatin, umudun, sevginin mücadelesini veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz."

'FOTOĞRAFLAR GERÇEĞİ TEMEL ALIR'

Başkan Yalçın, sanatsal faaliyetlerin devam edeceğini belirterek, yarışmada derece alanları tebrik etti. Yarışmanın öneminden bahseden Yalçın, şunları söyledi:

"Fotoğraf gerçeği temel alır, tüm varlığını onun üzerine kurar, kayıt altına alır ve temsil eder. İşte bize gelen yüzlerce fotoğraf, sanatçılarının görme alanına giren gerçeklerin 'an' içinde tekrarlanmaz kayıtlarıdır. Bu fotoğraflar; insanın yeryüzü yolculuğunun hayat boyu devam eden 'öğrenme' anlarını sanatın hakiki diliyle bize sesleniyor, sakladıkları derin hakikatleri özgün dilleriyle aktarıyor, duygularımızı, sorumluluğumuzu çoğaltıyor, ruhumuzu besliyor. Objektifini eğitime ve eğitimcilere doğrultan, binbir fedakârlıkla ortaya konulan bu eylemi görünür kılan tüm katılımcılara teşekkür ediyor, dereceye girenleri tebrik ediyor; yüzlerce fotoğraf arasında derecelendirme yapan değerli jüri üyelerimize şükranlarımı sunuyorum."

Yapılan konuşmanın ardından dereceye girenlerin ödülleri verildi.

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