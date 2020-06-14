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  4. Önce alıkoydu, sonra darp etti! Savunması 'pes' dedirtti

Önce alıkoydu, sonra darp etti! Savunması 'pes' dedirtti

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2020 10:10 | Son Güncelleme

Adana’da, dini nikahla birlikte yaşadığı Semiha N.'yi (28) evde zorla tuttuğu ve darbedip, kolundan bıçakla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan İbrahim A. (23), ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İbrahim A.'nın, sorgusunda, Semiha N.'nin intihar edeceğini söylemesi üzerine engel olmak istediği için aralarında arbede yaşandığını ve kapıyı kilitlediğini öne sürdü.

Önce alıkoydu, sonra darp etti! Savunması 'pes' dedirtti

Olay, 11 Haziran Perşembe günü, merkez Sarıçam ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Evde zorla tutulduğunu ve işkence gördüğünü iddia eden Semiha N., polisi arayarak, yardım istedi. Bunun üzerine belirtilen adrese giden polisler, kolunda bıçak kesikleri olan kadını kurtardı. Semiha N., çağırılan sağlık ekibince ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye aldı. Polis ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu genç kadını darbedip, kolundan bıçakla yaraladığı öne sürülen İbrahim A.’yı gözaltına aldı.

‘EVE BAŞKA KADINLAR GETİRİYORDU’

Hastanede ifadesi alınan Semiha N., dini nikahla birlikte yaşadığını belirttiği İbrahim A.’nın daha önce kendisine iyi davrandığını ancak son dönemde eve başka kadınlar getirdiğini öne sürdü. Semiha N., “Bu duruma karşı çıktım ve onu terk etmek istedim. Bu kez de ‘Seni asla bırakmam, beni terk edemezsin’ diyerek beni darbetti. Ben de dayanamadığım için polisten yardım istedim” dedi.

'İNTİHAR EDECEKTİ' DEDİ, SERBEST KALDI

Emniyetteki sorgusunda, 3 aydır birlikte yaşadığı Semiha N.’nin kendisinden ayrılmak istediğini ve Seyhan Baraj Gölü’ne giderek intihar edeceğini söylediğini öne süren İbrahim A. ise kendisine zarar vermemesi için eve kilitlediğini ve darbetmediğini iddia etti. Semiha N., hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, İbrahim A. da ifadesi sonrası serbest bırakıldı.

DHA

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