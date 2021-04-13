Alişan Kapaklıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alişan Kapaklıkaya’nın kızı neden öldü?

Yoksul bir ailede doğup büyüyen Alişan Kapaklıkaya, üniversiteyi İstanbul’da tamamladıktan sonra Adana’daki bazı okullarda öğretmenlik yaptı. Daha sonra üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Alişan Kapaklıkaya’nın anlattığı siyah pantolon hikâyesi, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer aldı.

ALİŞAN KAPAKLIKAYA KİMDİR?

1962’de Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde dünyaya gelen Alişan Kapaklıkaya, yoksul bir ailede dünyaya geldi. 1985’te Marmara Üniversitesinden mezun olan Alişan Kapaklıkaya, Adana'daki bazı liselerde öğretmenlik yaptı.

1987-1992 yıllarında Çukurova Üniversitesinde Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev alan Alişan Kapaklıkaya, 2000'li yıllarda NLP ile tanıştı. Bu alanda uzmanlık alarak uluslararası alanlarda çalışmalar yapan Alişan Kapaklıkaya, özellikle bir televizyon programında anlattığı siyah pantolon hikâyesi ile popülerliğini arttırdı.

ALİŞAN KAPAKLIKAYA’NIN KIZI NEDEN ÖLDÜ?

Zahide Yetiş'le programında kanser hastası kızını anlatan Alişan Kapaklıkaya, kızı için dua istemişti. Uzun zamandır kanser tedavisi gören Alişan Kapaklıkaya'nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız, 4 Ocak 2018 tarihinde vefat etmişti.