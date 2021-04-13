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Alişan Kapaklıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alişan Kapaklıkaya’nın kızı neden öldü?

13.04.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aramızda Kalsın, Sevgi Bahçesinin Bahçıvanı, Yüreğime Dokunan Eller, Kendini Yeniden Başlat, Asla Vazgeçmedim, Sen Hiç Kendini Yaşadın mı? Birçok kitap yazan Alican Kapaklıkaya, konuşmacı eğitimci ve yazalık kariyerini başarılı bir şekilde sürdürüyor. Birkaç yıl önce kızını kaybeden Alişan Kapaklıkaya, katıldığı TV programlarında anlattıklarıyla geniş kitlelere dokunmayı başarıyor…

Alişan Kapaklıkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli? Alişan Kapaklıkaya’nın kızı neden öldü?

Yoksul bir ailede doğup büyüyen Alişan Kapaklıkaya, üniversiteyi İstanbul’da tamamladıktan sonra Adana’daki bazı okullarda öğretmenlik yaptı. Daha sonra üniversitede öğretim görevlisi olarak çalışan Alişan Kapaklıkaya’nın anlattığı siyah pantolon hikâyesi, sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer aldı.

ALİŞAN KAPAKLIKAYA KİMDİR?

1962’de Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde dünyaya gelen Alişan Kapaklıkaya, yoksul bir ailede dünyaya geldi. 1985’te Marmara Üniversitesinden mezun olan Alişan Kapaklıkaya, Adana'daki bazı liselerde öğretmenlik yaptı.

1987-1992 yıllarında Çukurova Üniversitesinde Eğitim Fakültesinde öğretim görevlisi olarak görev alan Alişan Kapaklıkaya, 2000'li yıllarda NLP ile tanıştı. Bu alanda uzmanlık alarak uluslararası alanlarda çalışmalar yapan Alişan Kapaklıkaya, özellikle bir televizyon programında anlattığı siyah pantolon hikâyesi ile popülerliğini arttırdı.

ALİŞAN KAPAKLIKAYA’NIN KIZI NEDEN ÖLDÜ?

Zahide Yetiş'le programında kanser hastası kızını anlatan Alişan Kapaklıkaya, kızı için dua istemişti. Uzun zamandır kanser tedavisi gören Alişan Kapaklıkaya'nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız, 4 Ocak 2018 tarihinde vefat etmişti.

İŞTE ALİŞAN KAPAKLIKAYA'NIN KİTAPLARI

Aramızda Kalsın
Sevgi Bahçesinin Bahçıvanı
Yüreğime Dokunan Eller
Kendini Yeniden Başlat
Asla Vazgeçmedim
Sen Hiç Kendini Yaşadın mı?
Kendimi Yaşamak İstiyorum
Bunları Kimseye Anlatamamıştım
Kalbime Girmeden Beynimde İşin Ne?
Sen Yanımda Ol Yeter
İçindeki Uyuyan Güzeli Uyandır
Siyah Pantolon
Bunları Kimseye Anlatamamıştım
Sevgi Bahçesinin Bahçıvanı
Öğretmenin Günlüğü
Sevgi Bahçesinin Bahçıvanı
Bunları Kimseye Anlatamamıştım
Bunları Kimseye Anlatamamıştım
Sevgi Bahçesinin Bahçıvanı
İçindeki Uyuyan Güzeli Uyandır

ALİŞAN KAPAKLIKAYA'NIN SİYAH PANTOLON HİKÂYESİ NEDİR?


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Anahtar Kelimeler:
Adana Alişan Kapaklıkaya

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