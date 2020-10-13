Alışılmadık noktalar! Parfümü vajina bölgesine değil göğüs arasına sıkın!

Sizin için en sevdiğiniz parfümü daha önce sıkmadığınız noktalara püskürtmeye ve asla sıkmamanız gereken noktaları öğrenmeye davet ediyoruz.
İlk başta uygulamak biraz karmaşık görünebilir, ancak dizlerinizin arkasına püskürtmek (açıkta olduklarında) kesinlikle işe yarar. Orada harikalar yaratacak bir nabız noktası var. Daha da iyi sonuçlar için, duştan hemen sonra ve losyon sürdükten hemen sonra parfüm püskürtün.
Özel alanların etrafına parfüm sıkmak biraz tehlikeli olsa da, yine de uyluklarınızın iç kısmına parfüm püskürtebilirsiniz. Isı aromayı artıracak ve bütün gün sürecek.
Giysileriniz göğsünüzü açığa çıkarırsa, oraya hafif bir püskürtme yapmayı düşünmeye değer. Bileklerdeki kadar güçlü olmayabilir, ancak ince bir kokuya neden olur.
Karnınızı ortaya çıkaran giysiler giyin. Orada parfüm kullanmak tüm gün hoş bir koku bırakmanıza neden olacak.
Koltuk altlarının ter bezleri parfümle reaksiyona girerek yanma hissi ve kaşıntıya neden olabilir.
Parfümünüzü bikini bölgenizin etrafında kullanırsanız, cildinizin kurumasına neden olabilir. Ek olarak, bu alanlar kolayca tahriş olabilir, bu da kaşıntı ve iltihaplanma ile sonuçlanabilir.
Göz çevrenize parfüm püskürtmekten kaçının. Alkol ve etil bazlı parfümler, çok hassas noktalarla temas ederse ciddi zararlar verebilir.
Parfüm püskürtmek için en popüler yerlerden biri bilekte olsa da ellerinize sürmekten kaçınmalısınız. Ellerinizle temas ederse, alkol bazlı parfümler cildinizi kurutabilir, çatlamaya ve hatta kanamaya neden olabilir.
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