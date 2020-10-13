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Alışılmadık noktalar! Parfümü vajina bölgesine değil göğüs arasına sıkın!

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Parfüm kokunuz sıktıktan birkaç saat sonra uçup gidiyorsa bizimle kalın. Bu güçlü kokunun sürmesi için belirli noktaları hedef almalı ve cildinizi tahriş edebilecek noktalardan kaçınmalısınız. Nabız noktaları dışındaki noktalara da parfüm uygulamak harika sonuçlara ulaşmanızı sağlayabilir.

Alışılmadık noktalar! Parfümü vajina bölgesine değil göğüs arasına sıkın!

Sizin için en sevdiğiniz parfümü daha önce sıkmadığınız noktalara püskürtmeye ve asla sıkmamanız gereken noktaları öğrenmeye davet ediyoruz.

DİZLERİN ARKASINA PÜSKÜRTÜN

İlk başta uygulamak biraz karmaşık görünebilir, ancak dizlerinizin arkasına püskürtmek (açıkta olduklarında) kesinlikle işe yarar. Orada harikalar yaratacak bir nabız noktası var. Daha da iyi sonuçlar için, duştan hemen sonra ve losyon sürdükten hemen sonra parfüm püskürtün.

UYLUK İÇİNE PÜSKÜRTÜN

Özel alanların etrafına parfüm sıkmak biraz tehlikeli olsa da, yine de uyluklarınızın iç kısmına parfüm püskürtebilirsiniz. Isı aromayı artıracak ve bütün gün sürecek.

GÖĞÜS ARASINA PÜSKÜRTÜN

Giysileriniz göğsünüzü açığa çıkarırsa, oraya hafif bir püskürtme yapmayı düşünmeye değer. Bileklerdeki kadar güçlü olmayabilir, ancak ince bir kokuya neden olur.

KARNINIZA PÜSKÜRTÜN

Karnınızı ortaya çıkaran giysiler giyin. Orada parfüm kullanmak tüm gün hoş bir koku bırakmanıza neden olacak.

KOLTUK ALTINIZA PÜSKÜRTMEYİN

Koltuk altlarının ter bezleri parfümle reaksiyona girerek yanma hissi ve kaşıntıya neden olabilir.

VAJİNA BÖLGESİNE PÜSKÜRTMEYİN

Parfümünüzü bikini bölgenizin etrafında kullanırsanız, cildinizin kurumasına neden olabilir. Ek olarak, bu alanlar kolayca tahriş olabilir, bu da kaşıntı ve iltihaplanma ile sonuçlanabilir.

GÖZLERİN YANINA PÜSKÜRTMEYİN

Göz çevrenize parfüm püskürtmekten kaçının. Alkol ve etil bazlı parfümler, çok hassas noktalarla temas ederse ciddi zararlar verebilir.

ELİNİZE PÜSKÜRTMEYİN

Parfüm püskürtmek için en popüler yerlerden biri bilekte olsa da ellerinize sürmekten kaçınmalısınız. Ellerinizle temas ederse, alkol bazlı parfümler cildinizi kurutabilir, çatlamaya ve hatta kanamaya neden olabilir.

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