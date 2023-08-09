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    4. Alışılmadık yöntemi sosyal medyada gündem yarattı! “Günde 10 dakika perinemi çıplak güneşlendiriyorum”

    Alışılmadık yöntemi sosyal medyada gündem yarattı! “Günde 10 dakika perinemi çıplak güneşlendiriyorum”

    09.08.2023 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

    TikTok’ta Hawley Dunbar isimli bir kadın ilginç bronzlaşma uygulaması sayesinde gündem yaratmayı başardı. Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Dunbar, her gün 10 dakika çıplak bir şekilde bacaklarını iki yana açarak perine bölgesini güneşlendirdiğini söyledi. Dunbar uygulamanın D vitamini tam olarak almasına yardımcı olduğunu iddia etti.

    TikTok’ta Hawley Dunbar isimli bir kadın bacaklarını gökyüzüne doğru kaldırarak her gün 10 dakika perine güneşlendirmesi yaptığını söyledi. Yöntemin uyku, konsantrasyon ve yaratıcılığı geliştirmek için eski bir Çin inancı olduğu söyleyen Dunbar gönderisine “Hiç perine güneşlenmesini denediniz mi?” notunu ekledi.

    SOSYAL MEDYADAN UYGULAMAYI GÖSTERDİ

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    Verandasında bacaklarını iki yana açarak 10 dakika boyunca güneşlendirme uygulaması yaptığı anları kaydeden Dunbar, “Güneş ışınlarının çok dik gelmediği sabah saatlerini tercih ediyorum. Sadece 10 dakikalık perine güneşlenmesiyle, dışarıda kıyafet giyerek tüm gün alacağınız kadar D vitamini alın!” dedi.

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    Dr. Sam Hay, BodyandSoul'a sosyal medyada gündem yaratan güneşlenme yönteminin sağlık açısından hiçbir faydası olmadığını belirterek, “Evet, farkındalık ve meditasyon için biraz zaman ayırmak tüm bu şeylere yardımcı olabilir, ancak çıplak olmanın, ayak parmaklarınızı tutmanın ve perinizi güneşe doğru tutmanın sağlık açısından hiçbir faydası bulunmuyor” diye konuştu.

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    tiktok güneşlenmek perine bölgesi

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