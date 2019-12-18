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Alışveriş bağımlılığı nasıl tedavi edilir?

Uzm. Dr. Burak Toprak Uzm. Dr. Burak Toprak
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Kompulsif satın alma bozukluğu olarak da bilinen alışveriş bağımlılığı günümüzde milyonlarca kişiyi etkilemektedir. İhtiyaç ya da finansal durumu göz önünde bulundurmaksızın sürekli olarak alışveriş yapan kişiler, bu rahatsızlıktan muzdariptir.

Alışveriş bağımlılığı nasıl tedavi edilir?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, alışveriş bağımlılığı ve tedavi yöntemleri hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Alışveriş yapmak çoğunlukla eğlenceli, bir ödül olarak görünen ve sosyal bir aktivitedir. Ancak alışveriş bağımlılığı ciddi bir rahatsızlıktır ve önemli sonuçları bulunur.

Alışveriş bağımlılığı takı ya da kıyafet gibi tek bir üründe ortaya çıkabildiği gibi yemekten kişisel bakım ürünlerine kadar farklı ürünlerin satın alınması şeklinde de ortaya çıkar. Hastalarda alışveriş yapma beyinde uyuşturucu kullanımı ile benzer etkilere neden olmaktadır. Beyin bir kez alışveriş ile yaşanan memnuniyeti ilişkilendirdiğinde alışveriş sürekli bir durumdur.

BAĞIMLILIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Alışveriş bağımlısı olan kişiler bu problemlerini çok başarılı bir şekilde saklayabilmektedir. Bu kişiler genellikle yaptığı alışverişleri çevresinden saklama ya da harcayacak çok parası varmış gibi gösterme eğilimi gösterir.

Satın alma eğilimi genellikle günlük ya da haftalık olarak ortaya çıkar. Alışveriş yapılmadığı dönemlerde ise hastalar stres yaşar. Satın alma işlemi eden sonra yoğun bir heyecan ve mutluluk ortaya çıkar.

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En sık görülen belirtilerden bir tanesi de satın alımdan sonra pişmanlık hissinin ortaya çıkmasıdır, ancak hastalar pişman olmalarına rağmen satın almaya devam eder. Alışveriş yapmanın mümkün olmadığı durumlarda ise ürün çalmaya kadar ilerler.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Bu bağımlılığın tedavi edilebilmesinin birkaç farklı yolu bulunmaktadır. Ancak herhangi bir bağımlılık gibi tek ve kesin bir yöntem yoktur ve farklı yöntemlerin bir arada kullanılması gerekir.

Hastalara ilk tavsiye edilen şey bir alışveriş listesi yapmaları ve buna sıkı sıkıya bağlı olmalıdır. Ayrıca kredi ya da banka kartı yerine nakit parayla alışveriş yapmak da yardımcı yöntemlerden biridir. Alışveriş bağımlılığının tedavisi için en etkili yöntem bilişsel davranışçı tedavidir.

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Bu tedavi yönteminde hasta ile eğitimli terapist genellikle haftalık seanslarda bir araya gelmektedir. Bilişsel davranışçı terapinin en önemli yönlerinden bir tanesi de non-invaziv ve ilaç gerektirmeyen bir yöntem olmasıdır. Bunun yerine hastanın daha fazla kontrol sahibi olmasını sağlamaktır ve alışveriş bağımlılığında en etkili yöntemlerin başında gelir.

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak

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