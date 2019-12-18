Alışveriş bağımlılığı nasıl tedavi edilir?

Psikiyatrist Uzm. Dr. Burak Toprak, alışveriş bağımlılığı ve tedavi yöntemleri hakkında ayrıntılı açıklamalarda bulundu. Alışveriş yapmak çoğunlukla eğlenceli, bir ödül olarak görünen ve sosyal bir aktivitedir. Ancak alışveriş bağımlılığı ciddi bir rahatsızlıktır ve önemli sonuçları bulunur.

Alışveriş bağımlılığı takı ya da kıyafet gibi tek bir üründe ortaya çıkabildiği gibi yemekten kişisel bakım ürünlerine kadar farklı ürünlerin satın alınması şeklinde de ortaya çıkar. Hastalarda alışveriş yapma beyinde uyuşturucu kullanımı ile benzer etkilere neden olmaktadır. Beyin bir kez alışveriş ile yaşanan memnuniyeti ilişkilendirdiğinde alışveriş sürekli bir durumdur.

BAĞIMLILIĞIN BELİRTİLERİ NELERDİR?

Alışveriş bağımlısı olan kişiler bu problemlerini çok başarılı bir şekilde saklayabilmektedir. Bu kişiler genellikle yaptığı alışverişleri çevresinden saklama ya da harcayacak çok parası varmış gibi gösterme eğilimi gösterir.

Satın alma eğilimi genellikle günlük ya da haftalık olarak ortaya çıkar. Alışveriş yapılmadığı dönemlerde ise hastalar stres yaşar. Satın alma işlemi eden sonra yoğun bir heyecan ve mutluluk ortaya çıkar.