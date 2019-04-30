Alışveriş Merkezi Emekçileri Sendikası kuruldu

Alışveriş Merkezi Emekçileri Sendikası (AVMES) Genel Başkanı Can Daştan, "İş hayatında büyük bir eksikliği giderecek olan sendikamız, keyfiyet değil zorunluluktur." dedi.
Daştan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında AVM çalışanlarına yönelik "Alışveriş Merkezi Emekçileri Sendikası" ismiyle bir sendika kurmak için 19 Şubat'ta yaptıkları başvurunun bugün itibarıyla tamamlandığı belirtti.
Türkiye genelinde alışveriş merkezleri emekçilerini temsilen faaliyete başladıklarını vurgulayan Daştan, şöyle konuştu:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 hedefleri kapsamında ekonomik bir güç olmanın evrenselleşmeden mümkün olmadığını görmekteyiz. Çalışma alanında evrensel hukuk ve insan hakları normları içerisinde çalışan, daha çok istihdam, düzenli ve artan üretim, daha çok katma değer amaçlı çalışma ortamı sağlamak amacında olacağımızı belirtmek isterim."
Daştan, sendikalaşma oranının Avrupa'nın gelişmiş herhangi bir ülkesinde yüzde 80'lerde iken bu oranın Türkiye'de yüzde 9 olduğunu belirterek, "Ekonomik anlamda faaliyetsel sürdürülebilirlik, işçi işveren mutluluğuna bağlıdır. Ülkemizde de tüm gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi çalışan hakları, iş verimliliği, evrensel iş normları hayata geçirilmeli, işçi-işveren bütünlüğü sağlanmalıdır." diye konuştu.
AVM'lerin hemen hemen her şehirde hızla yaygınlaşan, büyüyen ve istihdam sağlayan ticaret merkezleri olduklarına işaret eden Daştan, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ülkemizde 450'nin üzerinde alışveriş merkezlerinin yanı sıra, cadde mağazaları ve kurumsal market zincirleri bünyesinde yaklaşık bir milyon çalışan bulunmaktadır. Tüm çalışanların eğitimli, alanında uzman, genç ve dinamik bir kitleyi oluşturması ülkemizin aktif potansiyeline güç katmaktadır ancak bu çalışan kitlemizin emeklerinin karşılığını tam olarak alamıyor olması da en büyük sorunlarımızdandır."
Sorunların tespit edilerek ilgili işveren veya yetkili kurumlara iletilmesini ve çözüme kavuşturulmasını amaçladıklarını ifade eden Daştan, şunları söyledi:
"İş hayatında büyük bir eksikliği giderecek olan sendikamız, keyfiyet değil zorunluluktur. Bu amaçla oluşturduğumuz Alışveriş Merkezi Emekçileri Sendikası, yoğun çalışma temposunda ezilen bu kardeşlerimizin emeklerinin karşılıklarını alması, iş kanununa uygun ve bireyin çalışma sınırı üzerinde olan bu koşulların asgari şartlarda düzenlenmesi ve kurgulanması amacı ile faaliyetlerine başlamıştır."
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