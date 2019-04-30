Alışveriş Merkezi Emekçileri Sendikası kuruldu

Alışveriş Merkezi Emekçileri Sendikası (AVMES) Genel Başkanı Can Daştan, "İş hayatında büyük bir eksikliği giderecek olan sendikamız, keyfiyet değil zorunluluktur." dedi.

Daştan, bir otelde düzenlediği basın toplantısında AVM çalışanlarına yönelik "Alışveriş Merkezi Emekçileri Sendikası" ismiyle bir sendika kurmak için 19 Şubat'ta yaptıkları başvurunun bugün itibarıyla tamamlandığı belirtti.

Türkiye genelinde alışveriş merkezleri emekçilerini temsilen faaliyete başladıklarını vurgulayan Daştan, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 hedefleri kapsamında ekonomik bir güç olmanın evrenselleşmeden mümkün olmadığını görmekteyiz. Çalışma alanında evrensel hukuk ve insan hakları normları içerisinde çalışan, daha çok istihdam, düzenli ve artan üretim, daha çok katma değer amaçlı çalışma ortamı sağlamak amacında olacağımızı belirtmek isterim."

Daştan, sendikalaşma oranının Avrupa'nın gelişmiş herhangi bir ülkesinde yüzde 80'lerde iken bu oranın Türkiye'de yüzde 9 olduğunu belirterek, "Ekonomik anlamda faaliyetsel sürdürülebilirlik, işçi işveren mutluluğuna bağlıdır. Ülkemizde de tüm gelişmiş dünya ülkelerinde olduğu gibi çalışan hakları, iş verimliliği, evrensel iş normları hayata geçirilmeli, işçi-işveren bütünlüğü sağlanmalıdır." diye konuştu.