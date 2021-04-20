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Aliyev'den çok sert Zengezur açıklaması: Ermenistan isterse kolay, istemezse zorla çözeriz

20.04.2021 22:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan bölgelerde zarar hesaplama sürecinin sürdüğünü bildirerek, "Planımız Ermenistan'ı uluslararası mahkemelere çıkarmak. Doğal kaynaklarımızı yasa dışı olarak kullanan Ermenistan ve yabancı ortakları da uluslararası mahkemelerde hesap verecek" dedi. Aliyev açıklamasında ayrıca, "Ermenistan istese de istemese de Zengezur koridorunu hayata geçireceğiz. İsterse daha kolay çözeriz, istemezse zorla çözeriz" ifadelerini kullandı.

Aliyev'den çok sert Zengezur açıklaması: Ermenistan isterse kolay, istemezse zorla çözeriz

Azerbaycan Devlet Televizyonuna (AZTV) konuşan Aliyev, Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgelerde başlattıkları imar çalışmaları ve planlarını anlattı.

Aliyev, bölgede mayın temizleme çalışmalarının sürdüğünü, Ermenistan mayın haritalarını vermediği için sorun yaşadıklarını söyledi.

Savaş sonrasında 100'den fazla sivilin Ermenistan'ın işgal döneminde döşediği mayınların patlaması nedeniyle yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını bildiren Aliyev, Ermenistan'ın mayın haritalarını vermeyerek savaş suçu işlediğini belirtti.

Aliyev, altyapı ve imar çalışmaları ile eş zamanlı olarak zarar hesaplama sürecinin de devam ettiğini ve bu sürece yabancı uzmanların da dahil olduğunu söyleyerek, "Planımız Ermenistan'ı uluslararası mahkemelere çıkarmak. Tabii bunu yapacağız ve yabancı uzmanlar bu konuda bize yardımcı olacak. Doğal kaynaklarımızı yasa dışı olarak kullanan Ermenistan ve yabancı ortakları uluslararası mahkemelerde hesap verecek. Çünkü altın, bakır madenleri ile diğer doğal kaynaklarımızın Ermeniler tarafından yağmalanması ve hukuka aykırı olarak kullanılması uluslararası suçtur ve bu yönde yasal işlemler başlatılmıştır. Artık yabancı ortaklarımız da bu işe dahil edildi." bilgisini verdi.

"ERMENİSTAN İSTESE DE İSTEMESE DE ZENGEZUR KORİDORUNU HAYATA GEÇİRECEĞİZ"

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti ile Azerbaycan'ın batı illerini birleştirecek Zengezur ulaşım koridorundan da bahseden Aliyev, "Zengezur koridorunun oluşturulması ulusal, tarihi ve gelecekteki çıkarlarımızla tam olarak örtüşüyor. Ermenistan istese de istemese de Zengezur koridorunu hayata geçireceğiz. İsterse daha kolay çözeriz, istemezse zorla çözeriz. Savaştan önce ve savaş sırasında 'toprağımızı gönüllü olarak terk etmelisiniz yoksa sizi zorla çıkaracağız.' Öyle de oldu. Zengezur koridorunun kaderi de aynı olacak." ifadelerini kullandı.

"BİZE BU FÜZELERİ ATEŞLEYEN ERMENİSTAN'DAN VE RUSYA'DAN RESMİ YANIT ALMALIYIZ"

Aliyev, savaş döneminde Ermenistan tarafından Şuşa'ya atılan Rus yapımı İskender-M füzesiyle ilgili şu bilgileri verdi:

"İhracatı yasaklanmış ölümcül İskender-M füzeleri Ermenistan'ın eline nasıl düştü? Bu iki şekilde gerçekleştirilebilir. Ya kaçak yollardan ya da uluslararası kuralları ihlal ederek. Bu soruya yanıt bekliyoruz. Azerbaycan halkı yanıt bekliyor. Birçok konuyu kendimiz için açıklığa kavuşturduk. Bu füzelerin ne zaman ve neden ateşlendiğini biliyoruz. Ancak bize bu füzeleri ateşleyen Ermenistan'dan ve Rusya'dan resmi yanıt almalıyız. Bu füze sistemleri ya Ermenistan'a teslim edildi ya da yasadışı olarak Rusya'dan çıkartıldı. Bu soruların cevabı yok.

"BU KONUNUN NETLEŞECEĞİNİ UMUYORUZ"

Rusya ve Azerbaycan'ın stratejik ortaklığı var. Azerbaycan'ın rızasıyla topraklarımıza, Karabağ, Hankendi ve çevre bölgelere Rus askerleri getirildi. Bu yeni iş birliği biçiminin ilişkilerimizi pekiştireceğini düşünüyorduk. Aslında pekiştirmeli de. Ancak Şuşa'da İskender-M füzelerinin bulunması ve bu konuda henüz tam cevap almamış olmamız, elbette Azerbaycan halkı ve yönetiminde haklı olarak teessüf ve şaşkınlık uyandırmaktadır. Bu konunun netleşeceğini umuyoruz. Stratejik ortaklar arasındaki ilişkiler samimi olmalıdır." (AA)

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Azerbaycan Ermenistan

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