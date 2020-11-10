Alkali su nedir? Alkali su nasıl yapılır?

Son zamanlarda “zayıflatan su’’ olarak anılan alkali su, birçok faydasıyla kendinden söz ettiriyor. Anıldığı cümleden de anlaşıldığı üzere en belirgin özelliği kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Bu özelliğinin yanı sıra alkali su hakkında bilmeniz gereken çok şey var. Peki, alkali su nedir?

Alkali Su Nedir?

“Alkali su nedir?” sorusuna cevap verebilmemiz için öncelikle suyun pH durumunu özetlememiz gerekiyor. Satın aldığımız suların etiketinde suyun pH değeri yazar. pH, suyun içerisinde bulunan hidrojen miktarını temsil eder. Eğer pH, 7’nin üzerindeyse bu bazik bir su olur yani daha açıklayıcı olmak gerekirse alkali su olmuş olur.

Alkali Suyun Faydası Nedir?

Alkali suyun, ‘’zayıflatan su’’ olarak anıldığını yazının başında söylemiştik. Alkali su faydası sebebiyle ise sıklıkla tercih ediliyor. pH seviyesi yüksek olan su, bazik bir yapıya sahiptir. Bazik yapıda bir su, vücudumuzdaki toksinlerin dengelenmesine ve atılmasına yardımcı olur. Bu sayede vücudumuzun temizlenmesini sağlar. Vücudumuzdaki zararlı maddelerin de dışarı atılmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra sindirimi buna bağlı olarak metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermeye oldukça faydası vardır. Aynı zamanda hepimizin şikayet ettiği, tartının üzerine çıktığımızda bizi olduğumuzdan daha fazla gösteren ödemler, alkalik su kullanımında neredeyse yok oluyor. Alkalik su, zayıflamaya olan yardımının haricinde cilde de iyi gelir. Cildin yapısını dengeler, cildi besler ve güzelleştirir. Yaşlanmayı geciktirme özelliğine sahiptir.