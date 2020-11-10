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Alkali su nedir? Alkali su nasıl yapılır?

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.11.2020 16:11 | Son Güncelleme

Alkali su faydaları ile herkesin hayatında yer edinmiş bir içecek haline geldi. Özellikle kilo vermek isteyenler için merak konusu olan alkali suyun faydalarını, zararlarını ve hakkındaki birçok şeyi sizler için derledik!

Alkali su nedir? Alkali su nasıl yapılır?

İçindekiler

  • Alkali Su Nedir?
  • Alkali Suyun Faydası Nedir?
  • Alkali Su Gerçekten Zayıflatır Mı?
  • Limonlu Alkali Su Nasıl Yapılır?
  • Limonlu Alkali Su Hazırlamaya Üşenenler İçin: Alkali Su Arıtma Cihazı
  • Alkali Su Zararları Nelerdir?
  • Alkali Besinler Nelerdir?

Son zamanlarda “zayıflatan su’’ olarak anılan alkali su, birçok faydasıyla kendinden söz ettiriyor. Anıldığı cümleden de anlaşıldığı üzere en belirgin özelliği kilo vermeye yardımcı olmasıdır. Bu özelliğinin yanı sıra alkali su hakkında bilmeniz gereken çok şey var. Peki, alkali su nedir?

Alkali Su Nedir?

“Alkali su nedir?” sorusuna cevap verebilmemiz için öncelikle suyun pH durumunu özetlememiz gerekiyor. Satın aldığımız suların etiketinde suyun pH değeri yazar. pH, suyun içerisinde bulunan hidrojen miktarını temsil eder. Eğer pH, 7’nin üzerindeyse bu bazik bir su olur yani daha açıklayıcı olmak gerekirse alkali su olmuş olur.

Alkali Suyun Faydası Nedir?

Alkali suyun, ‘’zayıflatan su’’ olarak anıldığını yazının başında söylemiştik. Alkali su faydası sebebiyle ise sıklıkla tercih ediliyor. pH seviyesi yüksek olan su, bazik bir yapıya sahiptir. Bazik yapıda bir su, vücudumuzdaki toksinlerin dengelenmesine ve atılmasına yardımcı olur. Bu sayede vücudumuzun temizlenmesini sağlar. Vücudumuzdaki zararlı maddelerin de dışarı atılmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra sindirimi buna bağlı olarak metabolizmayı hızlandırdığı için kilo vermeye oldukça faydası vardır. Aynı zamanda hepimizin şikayet ettiği, tartının üzerine çıktığımızda bizi olduğumuzdan daha fazla gösteren ödemler, alkalik su kullanımında neredeyse yok oluyor. Alkalik su, zayıflamaya olan yardımının haricinde cilde de iyi gelir. Cildin yapısını dengeler, cildi besler ve güzelleştirir. Yaşlanmayı geciktirme özelliğine sahiptir.

Alkali Su Gerçekten Zayıflatır Mı?

Zayıflatan su olarak anılan alkali su, kilo vermede tek başına etkili değildir. Yani sadece alkali su kullanarak kilo vermeyi bekleyemezsiniz. Su yalnızca kilo vermenize yardımcı olur. Yüksek pH değeri sayesinde metabolizmanızı hızlandırır, vücudumuzdaki zararlı maddelerin dışarı atılmasında kolaylık sağlar ve ödem gidericidir. Alkali su tüketiminin yanında düzenli sporu ve düzenli ve sağlıklı beslenmeyi hayatınıza sokarsanız dengeli bir vücuda sahip olacağınızı söyleyebiliriz.

Limonlu Alkali Su Nasıl Yapılır?

Gelelim “Limonlu alkali su nasıl yapılır?” sorusuna. Suyu, alkali su haline getirmek için pH değerini yani baz seviyesini yükseltmeniz gerekiyor. Bunu yapabilmek için özel hiçbir şeye gerek olmadığını söyleyebiliriz. Evde de kolayca alkali su yapabilir, hem cildinizi hem de kilonuzu dengeleyebilirsiniz. Evde yapılabilen alkali suya, limonlu alkali su desek daha doğru izah etmiş oluruz. Limon, suyun pH değerini yükseltmek için kullanacağınız yiyecek olacaktır.

Limonlu alkali su tarifi;

  • Bir adet limon,
  • Deniz tuzu,
    • Su.

Öncelikle dilimlediğiniz bir adet limonu, 8 saat boyunca 2 litre suyun içerisinde bekletmeniz gerekiyor. Sonrasında suyun içerisine bir çay kaşığı deniz tuzu eklenmelidir. İşte, alkali suyunuz hazır! Sağlıklı ve düzenli bir şekilde alkali suyunuzu tüketebilirsiniz. Suyun pH değerini yükseltmeye yardımcı olan tek şey limon değildir. Karbonat kullanarak da alkali su elde etmeniz mümkün. Bir buçuk litre suya bir çay kaşığı karbonat attıktan sonra karıştırın. Birkaç saat karbonatlı suyu beklettikten sonra alkali suyunuzu tüketebilirsiniz.

Limonlu Alkali Su Hazırlamaya Üşenenler İçin: Alkali Su Arıtma Cihazı

Yalnızca içmek için değil, suyu kullandığımız her alanda alkali su kullanmak isteyebiliriz. Bunun için ise iki litrelik alkali su yeterli olmayacaktır. Aynı zamanda yoğun bir iş temposuna sahip olabilir, evde limonlu alkali su yapmaya üşeniyor ya da vakit bulamıyor da olabilirsiniz. Her şeye rağmen sağlıklı yaşamak, kilonuzu ve cildinizi dengelemek mümkün. Alkali su arıtma cihazını mutfağınıza monte ettirdikten sonra dilediğini kadar bazik yani alkali su üretimi yapacaktır. Satın alıp mutfağınıza monte ettireceğiniz alkali su arıtma cihazı, pH değeri düşük olan suyu arıtarak alkali su haline getirecektir. Normalde düşük pH değerine sahip olan musluk suyu, arıtma cihazıyla birlikte alkali suya dönüşecektir. Böylece yalnızca içme suyu olarak değil, sebze ve meyvelerinizi yıkarken, ellerinizi yıkarken kullanabileceğiniz bir su haline geliyor.

Alkali Su Zararları Nelerdir?

Alkali suyun faydalarını uzun uzun anlattık, peki alkali su zararı olan bir içecek mi? Her şeyin fazlasının zarar olduğu gibi alkali suyun da fazlası zarardır. Çok fazla alkali su kullanmak size zarar verir. Alkali su; cildi gençleştirir, hücreleri onarır fakat fazla kullanılması halinde cildi tahriş edebilir. Bunun yanı sıra mide asitliliğini de düşürür. Mide asitliği, bakterilerin öldürülmesinde ve diğer istenmeyen patojenlerin kana karışmasını engeller. Aşırı alkali su kullanımı ise bunlara zarar verir. Vücudun pH değerinin aşırı yükselmesi, metabolik alkoza sebebiyet verebilir. Metabolik alkoz olan kişilerde belli başlı semptomlar görülür. Bunlar;

  • El titremeleri,
  • Kusma,
  • Yüzde karıncalanma,
  • Mide bulantısı.
    Alkali su, dengeli ve yerinde tüketildiğinde faydalıdır fakat aşırı tüketimi yapıldığı takdirde zararları da gözle görülür şekilde vardır.

Alkali Besinler Nelerdir?

Vücudunuzun pH değerini yükseltmek, daha sağlıklı ve dengeli olmak için alkali suyun haricinde alkali besinler de tüketebilirsiniz. Uzmanlar, alkali besinlerin %75, asidik besinlerin ise %25 tüketilmesi gerektiğini söylüyorlar.
Alkali besinleri sıralayacak olursak;

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