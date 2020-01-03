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  4. Alkol alıp ateş yaktı, boğulmak üzereyken itfaiye kurtardı

Alkol alıp ateş yaktı, boğulmak üzereyken itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 22:55 | Son Güncelleme

Sivas’ta alkol almak için girdiği boş dükkanda yaktığı ateşin dumanından etkilenerek mahsur kalan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sıralarında Eski Sanayi içerisinde bulunan boş bir dükkanda meydana geldi.

Sivas’ta alkol almak için girdiği boş dükkanda yaktığı ateşin dumanından etkilenerek mahsur kalan şahıs itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, saat 17.30 sıralarında Eski Sanayi içerisinde bulunan boş bir dükkanda meydana geldi. Boş dükkanda yanan ateşi gören vatandaşlar içeride birinin olduğunu düşünerek durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Sivas Belediyesi İtfaiye ekipleri, kapıdaki kilidi keserek içeriye girdiğinde ateş yanında oturan ve alkollü olan bir şahısla karşılaştı. İtfaiye ekiplerinin çabası sonrası dükkandan çıkarılan şahsın yapılan kontrolde dumandan etkilendiği anlaşıldı. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan şahıs ardından hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken itfaiye ekipleri boş dükkandaki ateşi söndürdü.

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