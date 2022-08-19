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  4. Alkollü araç kullanan kaymakam, çocuğun ölümüne neden olmuştu! İşte istenen ceza

Alkollü araç kullanan kaymakam, çocuğun ölümüne neden olmuştu! İşte istenen ceza

19.08.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde devlete ait resmi aracı alkollü kullanırken 13 yaşındaki Muhammet Çelik’e çarpıp ölümüne neden olan Batman'ın Gercüş Kaymakamı Server Sinanoğlu hakkında iddianame hazırlandı. Görevinden uzaklaştırılan Server Sinanoğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istendi.

Alkollü araç kullanan kaymakam, çocuğun ölümüne neden olmuştu! İşte istenen ceza

Batman'ın Gercüş Kaymakamı iken ölümlü trafik kazasına karışan ve tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Server Sinanoğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının Sinanoğlu hakkında hazırladığı iddianame, 11. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, 15 Temmuz'da Sinanoğlu'nun kullandığı cipin, Batman-Diyarbakır kara yolunda araçlar için yeşil ışık yandığı esnada yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 13 yaşındaki Muhammed Çelik'e çarptığı ve yaralanan çocuğun kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

Sinanoğlu'nun aracının, çocuğa çarptıktan sonra karşı şeritte kırmızı ışıkta bekleyen bir araca çarparak durduğu ifade edilen iddianamede, bu aracın sürücüsü M.O'nun da yaralandığı bildirildi.

Araçta yapılan aramada boş alkol kutusu bulunduğu belirtilen iddianamede, kolluk görevlilerince yapılan test neticesinde Sinanoğlu'nun 0,27 promil seviyesinde alkollü olduğunun tespit edildiği aktarıldı.

İddianamede, maktulün anne ve babasının 25 Temmuz'da dilekçeyle yaptığı başvuruda, maddi ve manevi zararlarının karşılandığını, şüpheliden şikayetçi olmadıklarını ifade ettikleri yer aldı.

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BİLİRKİŞİ RAPORU İDDİANAMEDE

İddianamede yer alan trafik bilirkişisi tarafından hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi:

"Maktul Çelik'in, 'yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde yayalar için ışıklı işaret olduğu, yayaların bu işaretlere uyması' maddesini ihlal ettiğinden asli kusurlu olduğu belirlenmiştir. Sinanoğlu ise 'sürücüler kavşaklara yaklaşırken, dönemeçlere girerken, tepe üstlerine yaklaşırken, dönemeçli yollarda ilerlerken, yaya geçitlerine, hemzemin geçitlere, tünellere, dar köprü ve menfezlere yaklaşırken, yapım ve onarım alanlarına girerken hızlarını azaltmak zorundadırlar' maddesini, 'uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri almış olan sürücüler ile alkollü olan sürücülerin kara yolunda araç sürmeleri yasaktır' maddesini ihlal ettiğinden tali kusurlu olduğu tespit edilmiştir. Kazada yaralanan M.O'nun kazada kusur ve kural ihlalinin olmadığı kanaatine varılmıştır."

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ÇARPTIĞI DİĞER KİŞİ ŞİKAYETÇİ OLMADI

İddianamenin sonuç ve değerlendirme kısmında şunlar kaydedildi:

"Şüpheli, 0,27 promil seviyesinde alkollü olup kavşağa girdiğinde hızını azaltmamak ve kendi beyanına göre de şehir içi hız sınırının üzerinde araç kullanmak suretiyle dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı şekilde hareket ederek sevk ve idaresindeki araçla çarptığı Muhammed Çelik’in ölümüne neden olmak suretiyle üzerine atılı suçu işlediği anlaşıldığından, eylemine uyan sevk maddesi uyarınca cezalandırılmalıdır."

İddianamede, Sinanoğlu hakkında, aracına çarparak yaralanmasına neden olduğu M.O'nun şikayetçi olmaması nedeniyle, buna ilişkin kovuşturmaya yer olmadığına dair ek karar verildiği belirtildi.

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İSTENİLEN CEZA

Server Sinanoğlu hakkında "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İçişleri Bakanlığı, Gercüş Kaymakamı iken ölümlü trafik kazasına karışan Sinanoğlu'nu görevden uzaklaştırmıştı.

AA

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trafik kazası kaymakam
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