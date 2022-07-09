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  4. Alkollü kadın turist ortalığı birbirine kattı! Kaza yaptı dakikalarca araçtan inmedi

Alkollü kadın turist ortalığı birbirine kattı! Kaza yaptı dakikalarca araçtan inmedi

09.07.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'daki alkollü kadın turist, aracıyla kaza yaptı. Güçlükle otomobilden indirilen kadın turist, polislere kulak asmazken kameralara poz verdi. Yapılan kontrollerde kadın turistin 200 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü kadın turist ortalığı birbirine kattı! Kaza yaptı dakikalarca araçtan inmedi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Ukrayna uyruklu Fedorishcheva Yana, otomobil ile seyir halindeyken önünde ilerleyen Rukiye Gören yönetimindeki otomobile arkadan çarptı. Gören’in yanında yolcu konumundaki annesinin kaza nedeniyle fenalaşması üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri fenalaşan Tülin Tozal’ı tedbir amaçlı hastaneye kaldırdı. Gerekli kontrollerin yapılması için polis ekiplerinin Fedorishcheva Yana’nın araçtan inmesini istemesiyle zorlu dakikalar başladı. Polis ekipleri dakikalarca Ukraynalı turistin araçtan inmesini, ehliyet ve ruhsat gibi gerekli evrakların ibrazını istedi. Polis ekiplerinin taleplerini yerine getirmeyen turist için polis ekipleri dakikalarca dil döktü.

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TAKVİYE EKİPLER DE İKNA EDEMEDİ, POZ VERDİ

Fedorishcheva Yana’nın zorluk çıkarması üzerine bölgeye takviye ekipler sevk edildi. Polis ekiplerinin uyarılarına kulak asmayan kadın turist aynı zamanda cep telefonuyla da video kaydı aldığı görüldü. Polis ekipleri kadın turiste bu davranışları sonucunda yaşayabileceği durumları anlatırken umursamaması dikkatlerden kaçmadı. Kadın turist kendisini görüntüleyen gazetecilere poz vermesi pes dedirtti.

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Kadını güçlükle araçtan çıkartan polis ekipleri gözaltına alarak sağlık raporu için hastaneye götürdü. Yapılan kontrollerde kadın turistin 200 promil alkollü olduğu belirlendi.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası antalya
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