Alkollü olduğu öne sürülen şahıs yüksek gerilim direğine çıktı

Adana’da bir kişi, yüksek gerilim direğine çıkarak intihar girişiminde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Seyhan ilçesi Sucuzade Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, alkollü olduğu öne sürülen Ömer İ. (34), Bahçelievler Caddesi’nde yüksek gerilim direğine tırmandı. Ömer İ.’yi gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ömer İ.’nin yüksek gerilim hattına müdahale etmesi üzerine direkteki elektrik akımı kesildi. Yüksek gerilim direği üzerinde ayağa kalkan Ömer İ., elindeki bıçağı çıkararak kendine zarar vermeye başladı. İtfaiye ekipleri, Ömer İ.’nin aşağı atlaması ihtimaline karşı direğin altına hava yastığı kurdu. Olay yerine gelen polis ekiplerinin uzun süre ikna etmeye çalıştığı Ömer İ., bir süre sonra aşağı indi. Elindeki bıçak alınan Ömer İ., sağlık görevlilerince yapılan tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü.

