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Alkollü şahıslar önce köpeği, sonra sahibini darp edip gasp etti

YAŞAM HABERLERİ  | 27.08.2019 14:27 | Son Güncelleme

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, tekmeledikleri köpeğin sahibini tepki göstermesi üzerine darp ederek 600 lirasını gasp eden alkollü 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde bulunan parkta 22 Ağustos gecesi saat 02.00 sıralarında meydana geldi.

Alkollü şahıslar önce köpeği, sonra sahibini darp edip gasp etti

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, tekmeledikleri köpeğin sahibini tepki göstermesi üzerine darp ederek 600 lirasını gasp eden alkollü 3 şahıs, polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi Leyla Atakan Caddesi’nde bulunan parkta 22 Ağustos gecesi saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ş.G. (47) isimli vatandaş, Çin Aslanı cinsi köpeği ile parkta yürürken yanına alkollü 3 şahıs geldi. Ş.G.’nin köpeği alkollü şahısların yanında duran sokak köpeğine saldırdı. Bu sırada alkollü şahıslardan biri, Ş.G.’nin köpeğine tekme attı. Ş.G., “Köpeğime neden vuruyorsun” deyince, alkollü şahıslar bir anda Ş.G.’ye saldırdı. Ş.G.’yi darp eden şahıslar, cebindeki 600 lirayı da alarak kayıplara karıştı.

Ekipler gaspçıların yakalanması için harekete geçti
Yaşanan olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Ekipler, Ş.G.’yi darp edip parasını gasp eden şahısların kimliklerinin tespit edilmesi için bölgedeki güvelik ve kent güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Yapılan güvenlik kamerası incelemelerinde şahısların İzmit Sekapark’ta alkol aldıktan sonra olay yerine geldikleri ve vatandaşı darp ettikten sonra Kadıköy Mahallesi’ne kaçtıkları tespit edildi. Yapılan incelemeler neticesinde şahısların F.Y. (23), S.Ö. (23) ve M.A. (31) olduğu belirlendi.

Eş zamanlı operasyonla yakalandılar
Polis ekipleri kimlikleri belirlenen şahıslardan S.Ö.’nün İzmit Alikahya Fatih Mahallesi’nde, M.A. ve F.Y.’nin de İzmit Sanayi Mahallesi’nde çalıştıkları iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 3 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şahısların ifadelerinde, Ş.G.’nin kendilerine küfür etmesine sinirlenerek vatandaşı darp ettiklerini ve parasını gasp etmediklerini söyledikleri öğrenildi. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından 2 farklı suçtan aranan S.Ö. ile M.A. ve F.Y. Kocaeli Adliyesine sevk edildi.

Alkollü şahıslar önce köpeği, sonra sahibini darp edip gasp etti

Alkollü şahıslar önce köpeği, sonra sahibini darp edip gasp etti

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