Alkollü sürücüden polise ilginç sözler! Vücut kamerasına saniye saniye yansıdı... "Bana elektroşok verin hoşuma gidiyor"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Ohio eyaletinde bir polis çevirmesi sırasında yaşanan ilginç anlar polisin vücut kamerasına saniye saniye yansıdı. Söz konusu görüntülerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 20 yaşındaki Grace Spoonamore isimli kadının polis memuruna söyledikleri gündem yarattı.

YÜZÜNE TÜKÜRDÜ

Kontrolsüz bir şekilde akan trafikte hız yaptığı ve başka bir araca çarparak olay yerinden uzaklaşmaya çalıştığı tespit edilen kadın polisler tarafından durduruldu. Alkolmetreye üflendiğinde ise yasal sınırın çok üzerinde promile sahip olduğu tespit edildi.

Kendisini tutuklamaya çalışan polis memuruyla önce flört etmeye çalışan kadın istediği karşılığı alamayınca memurun suratına tükürdü. Spoonamore aşırı hız yapma, alkollü araç kullanma, resmi işleri engelleme ve bir memura basit saldırı şüphesiyle tutuklandı.

18 Eylül'de ön duruşmaya çıkacak, ceza davası ise 2 Ekim'de başlayacak.