Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kenti birbirine kattı, böyle yakalandı

Alınan bilgiye göre, Seyhan İlçesi Özdemir Sabancı Bulvarı’nda uygulama yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri cipe ‘dur’ ihtarında bulundu. Ekiplerin ‘dur’ ihtarına rağmen durmayan 01 CKR 44 plakalı cip sürücüsü polislerin üzerine aracını sürerek kaçtı. Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) Otoyoluna giren cip, kaçmayı sürdürdü. Peşindeki polis ekipleri, otoyolun Yüreğir çıkışında aracın önünü keserek yakaladı. İki şüpheli polis tarafından araç içerisinden indirilirken Ç.K’ın alkollü ve ehliyetsiz olduğu belirlendi. Sürücü Ç.K’ya 7 bin 240 TL para cezası kesilirken, cipi trafikten men edildi.
MUHABİRLER BASKI YAPIP ZORLA GÖRÜNTÜLERİ SİLDİRDİ
Araç içerisinde bulunan sürücünün arkadaşı T.K olayı görüntüleyen gazetecileri fark edince yanlarına gitti. Daha sonra bir gazetecinin elini omzuna atarak, fotoğraf makinasında bulunan görüntüleri zorla sildirmesi dikkati çekti. Durumu fark eden polis ekipleri, T.K’yı gazetecilerin yanından uzaklaştırdı.
(İHA)
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