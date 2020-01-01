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  4. Alkollü yakalandı, “Ayran içtim” dedi

Alkollü yakalandı, “Ayran içtim” dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Karabük’te polis ekipleri uygulamasına takılan aday sürücü 0,21 promil alkollü yakalanınca ‘Döner ile ayran içtim, alkol almadım’ diyerek kendini savunsa da ehliyeti iptal etti.Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yeni yılın ilk dakikalarından itibaren kentin değişik bölgelerinde uygulama noktası oluşturuldu.

Karabük’te polis ekipleri uygulamasına takılan aday sürücü 0,21 promil alkollü yakalanınca ‘Döner ile ayran içtim, alkol almadım’ diyerek kendini savunsa da ehliyeti iptal etti.
Karabük Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin yeni yılın ilk dakikalarından itibaren kentin değişik bölgelerinde uygulama noktası oluşturuldu. Ekiplerin sabahın ilk ışıklarına kadar KARDEMİR kavşağında sürdürdüğü uygulamada araç sürücüleri tek tek alkol testine tabi tutuldu.
Safranbolu’dan Karabük istikametine yapılan uygulamada durdurulan aday sürücü Erhan Ç’nin yapılan testte 0,21 promil alkollü olduğu tespit edildi. Yasa gereği otomobil yerine kamyonet kullandığı tespit edilen aday sürücüye polisler ceza uygulanacağı ve ehliyeti iptal olacağını söylemesi üzerine, alkol almadığını döner ile birlikte ayran içtiğini söyledi.
Kendisinin alkollü olmadığını ifade eden sürücüye Trafik polisi tablet üzerinden aracın kamyonet olduğunu ve bu nedenle 0,20 promil üzerinde alkollü olduğundan ehliyetine el konulacağını ifade etti.
Tüm çabalarına rağmen polisleri ikna edemeyen aday sürücüye cezai işlem yaparak ehliyeti ise iptal edildi.
Aday sürücü Erhan Ç. (19), “ 0,21 alkol mü abi?. Yeniden sınava girip ehliyet alacakmışız. 0,51 ile otomobil kullanıyorsun, 0,21 ile kamyonet kullanamıyorsun. Bu nasıl bir iş. Benim aracım kamyon mu abi, cip bildiğin” diyerek tepkisini ortaya koydu.
Diğer yandan uygulama kapsamında alkollü ve ehliyetsiz olarak araç kullananlara da para cezası kesildi.

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