Allianz Türkiye'nin lider koltuğunda devir teslim yeni yılda

Aylin Somersan Coqui’den boşalan Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanlığı görevine Hazine ve Maliye Bakanlığı onaylarının ardından Allianz Türkiye Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tolga Gürkan getirilecek. 2010 yılından bu yana Allianz Sigorta Genel Müdürü olan Arif Aytekin ise 1 Ocak 2019 itibarıyla Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini de üstlenecek.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Allianz’ın, global ve Türkiye operasyonlarının liderliklerinde 1 Ocak 2019 itibarıyla önemli değişiklikler yaşanacak. 2016 yılının ocak ayından bu yana Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı olarak görev yapan Aylin Somersan Coqui, 1 Ocak 2019 itibarıyla Allianz Grubu İnsan Kaynakları Başkanı olacak.

Nisan 2010’dan bu yana Allianz Sigorta AŞ ile Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ’de İcra Kurulu Başkan Vekili ve Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı olarak görev yapan Tolga Gürkan, bu görevlerine ek olarak Ocak 2015’te Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı, Ocak 2016’da ise Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Yönetim Kurulu Üyesi rollerini üstlendi.

Yeni yıldan itibaren Allianz Türkiye’nin İcra Kurulu Başkanı olacak, 1972 İstanbul doğumlu Tolga Gürkan, Boğaziçi Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra yüksek lisansını Penn State Üniversitesi’nde tamamladı. 1995-1997'de Ford Otosan’da uzman, 1999-2007 yılları arasında Booz Allen Hamilton’da Proje Müdürü olarak çalışan Tolga Gürkan, Allianz Türkiye bünyesine 2007 yılında Program Yönetimi Direktörü olarak katıldı.

Aylin Somersan Coqui’nin Türkiye’deki çalışma yaşamı, 2013 yılının ocak ayında Allianz Sigorta AŞ ile Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ’nin, Yapı Kredi Sigorta ile Yapı Kredi Emeklilik şirketlerinin satın alma ve birleşme süreçlerinde Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak başladı. Somersan Coqui, 6 yıllık Türkiye görevinin, 2016 yılının ocak ayında başlayan ikinci yarısında ise Allianz Türkiye’nin kaptan koltuğuna oturdu.

Ocak 2019’dan itibaren kamu otoritesinin onayının ardından Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkanı olarak görev alacak olan Tolga Gürkan, bu görevi kapsamında, Allianz Sigorta AŞ ile Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ Yönetim Kurulu Üyeliği ve İcra Kurulu Başkanlığı’na ek olarak Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üyesi olacak.

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- Arif Aytekin kimdir?

1971 Ankara doğumlu olan Arif Aytekin, ODTÜ Çevre Mühendisliği bölümünden mezun olduktan sonra kariyerine 1995 yılında başladı. 1995-1997'de Zeytinoğlu Holding ve Enka Pazarlama’da satış temsilcisi, 1997-2000'de Zeytinoğlu Holding’de Satış ve Pazarlama Müdürü, 2000-2005'de Axa Sigorta AŞ’de Acente Satış Müdürü ve 2005-2008'de Satış ve Pazarlama Grup Müdürü olarak çalışan Arif Aytekin, Allianz bünyesine 2008 yılında katıldı.

Allianz Sigorta AŞ’de Eylül 2008’de Satış ve Pazarlama Direktörü olarak göreve başlayan Arif Aytekin, Nisan 2010’da Allianz Sigorta AŞ Yönetim Kurulu Üyesi, İcra Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü olarak görevlendirildi. Allianz Sigorta AŞ’yi temsilen Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi AŞ Yönetim Kurulu Üyesi de olan Arif Aytekin, Ocak 2019 itibarıyla bu görevlerinin yanı sıra Allianz Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev alacak.

Arif Aytekin, mevcuttaki Allianz Sigorta AŞ Genel Müdürlüğü, Taylan Türkölmez ise Allianz Yaşam ve Emeklilik AŞ ile Allianz Hayat ve Emeklilik AŞ Genel Müdürlüğü görevlerine devam edecek.

