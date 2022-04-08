KADIN

  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Allık sürerek daha ince bir yüze sahip olabilirsiniz! Allık doğru şekilde nasıl sürülür?

Allık sürerek daha ince bir yüze sahip olabilirsiniz! Allık doğru şekilde nasıl sürülür?

08.04.2022 10:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Allık yüzü daha canlı göstermeye yarayan en etkili makyaj malzemesidir. Allığı sürerken cildinize uymayan renk kullanımı ve yanlış sürmek kötü görünüme neden olmaktadır. Her yüz tipi farklılık göstermektedir. Bu yüzden allığı yüz tipinize uygun kullanarak daha hoş bir görünüm elde edebilirsiniz.

Allık sürerek daha ince bir yüze sahip olabilirsiniz! Allık doğru şekilde nasıl sürülür?

Allık sürmek makyajı tamamen değiştiren adımlar arasında yer alıyor. Allık sürerken yüzünüzü daha uzun veya yuvarlak gösterebilirsiniz. Allığın cildinizle bütünleşmesi için cilt alt tonunuza uygun olan allığı kullanmanız gerekmektedir. Allığı uygulayış şekliniz de yüzünüzün şekli için çok önemlidir. Doğru fırça ve doğru uygulanış biçimiyle istediğiniz yüz şekline sahip olabilirsiniz.

CİLT ALT TONUNUZA GÖRE ALLIK SEÇİMİ

a8

Yanaklara allık sürmenin en temel nedeni, sağlıklı ve canlı görünmektir. Renk, ten renginizde bütünleşmelidir. Soluk ciltler için pembe tonları, buğday tenliler için şeftali ve kayısı tonları, koyu ten rengine sahip olanlar için de mercan renkleri uygundur.

CİLT YAPINIZA GÖRE ALLIK SEÇİMİ

Normalden kuruya dönük ciltler: Krem allık, kuru ciltler için idealdir. Hem nem verir, hem de kolay dağılır ve doğal görünür. Cilde tazelik verirler. Satenimsi yapıda olurlar.

a2

Normalden yağlıya dönük ve yağlı, karma ciltler: Pudra (toz) allıklar uygundur. Kalıcılıkları fazladır, cilt üzerinden uçup gitmezler. Toz allıklar daha sert yapılı oldukları için yüzeyde kalırlar, cilt ile bütünleşmezler ama pürüzleri kapatmak için idealdirler. Kusurları görünmez kılarlar.

DOĞRU ALLIK UYGULAMA BİÇİMLERİ

Genel olarak, allığı sürerken gülümsememiz ve oluşan tepeciklere allığı uygulamamız söylenir. Bu, her ne kadar doğru olsa da her yüz tipinde aynı mükemmel etkiyi yaratmayabilir çünkü yüz şekilleri birbirinden farklıdır. Yüz şekline göre en ideal uygulama tekniklerini anlattık.

Yuvarlak yüz: Yüzünüzün ince ve uzun görünmesi için allığı yanaklarınızın tam üstüne uygulayın. Fırçayla C harfi çiziyor gibi yapın. Allığı saç diplerinize doğru uzatın ve çenenize de hafifçe sürün.

a5

Uzun yüz: Allığı sadece yanaklarınızın üzerine uygulayın. Böylece yüzünüzün uzunluğunu dengelersiniz.

a6

Oval yüz: Oval yüzlerde alın çeneden daha geniştir. Bu tip yüze sahipseniz, allığı elmacık kemiklerinize ve şakaklarınıza uygulayın. Böylece, elmacık kemikleriniz belirgin hale gelecektir.

Üçgen yüz: Allığınızı V şeklinde elmacık kemiklerinizden şakaklarınıza doğru sürün. Kaş altından yüzünüzün ortasına doğru hafifçe allık sürerseniz, geniş olan alnınız yüzünüzün diğer kısımlarıyla dengelenir.

a4

Kare yüz: Kare yüzlerde sert ve açılı bir ifade vardır. Yüze daha derin ve yumuşak bir ifade vermek için kemikli bölümlerin geri plana çekilmesi gerekir. Allık, elmacık kemiği üzerine yuvarlak olarak sürün ve hafifçe dağıtın.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Maden suyu ile pürüzsüz cilde kavuşmak çok kolay Maden suyu ile pürüzsüz cilde kavuşmak çok kolay
İstenmeyen tüyleri giderme rehberi ve en iyi ürün tavsiyeleriİstenmeyen tüyleri giderme rehberi ve en iyi ürün tavsiyeleri
Genital bölge temizliği nasıl olmalıdır? Genital bölge temizliği nasıl olmalıdır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tatil için 500 bin TL'ye bakın ne aldı!

Tatil için 500 bin TL'ye bakın ne aldı!

Çıldırtan olay! Beddua edip "CİMER'e şikayet edin!" dedi

Çıldırtan olay! Beddua edip "CİMER'e şikayet edin!" dedi

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Kristen Stewart'ın Oscar gecesinde giydiği mini saten şorta uygun fiyatlı alternatif öneriler

Kristen Stewart'ın Oscar gecesinde giydiği mini saten şorta uygun fiyatlı alternatif öneriler

"Kuaföre ne gerek var? Evde manikürümü yaparım!" diyenler için en iyi manikür setleri

"Kuaföre ne gerek var? Evde manikürümü yaparım!" diyenler için en iyi manikür setleri

Cildinizi hurma maskesiyle parlatın

Cildinizi hurma maskesiyle parlatın

İlginizi Çekebilir

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Burcunuzu okumadan güne başlamayın

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hayalinizdeki tatilin 4 yolu!

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Hem şık hem teknolojiye ayak uydurmak isteyenlerin bir numaralı tercihi

Çıldırtan olay! Beddua edip "CİMER'e şikayet edin!" dedi

Çıldırtan olay! Beddua edip "CİMER'e şikayet edin!" dedi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada çözecek uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.