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Alman enerji şirketini tuzağa düşürmüşler! Milyon euro'luk vurgun: Çok sayıda kişi yakalandı

22.10.2022 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da faaliyet gösteren bir enerji şirketinin sahte belgeler ve paravan şirket kurdurma vaadiyle dolandırıldığı tespiti üzerine İstanbul Emniyeti harekete geçti. A.Y. isimli şahsın 2 milyon 700 bin euro'luk vurgunu üzerine harekete geçen ekipler, İstanbul, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Toplamda 17 kişinin yakalandığı operasyonlarda tabanca, fişek, uyuşturucu madde ve nakit para ele geçirildi.

Alman enerji şirketini tuzağa düşürmüşler! Milyon euro'luk vurgun: Çok sayıda kişi yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri A.Y. isimli kişinin, Almanya'da faaliyet gösteren enerji şirketi sahiplerini sahte belgeler, paravan şirketler kurdurmak sureti ile yaklaşık 2 milyon 700 bin euro dolandırdığı tespit etti.

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında İstanbul, İzmir ve Muğla'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Muğla'da 6, İzmir'de 1, İstanbul’da ise 10 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabanca, 1020 fişek, 2562 gram uyuşturucu madde, suçtan elde edildiği düşünülen 96 bin 95 avro ve 16 bin 130 dolar ele geçirildi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Almanya dolandırıcı

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