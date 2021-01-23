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Alman gazetesinden FETÖ uyarısı: İlluminati tarikatından daha tehlikeli

23.01.2021 19:18 | Son Güncelleme:
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Alman gazetesinden FETÖ uyarısı: İlluminati tarikatından daha tehlikeli

Almanya'nın saygın gazetelerinden Süddeutsche Zeitung'ta yer alan haberde, ülkede kök salmaya başlayan ve tehlikeli hale gelen Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "karanlık yapısı" ile ilgili uyarıda bulunuldu.

Haberde FETÖ ile ilgili görüşüne başvurulan Türk hukuku uzmanı olan Alman avukat Christian Rumpf, FETÖ'nün İlluminati tarikatından daha tehlikeli olduğunu söyledi.

Rumpf, FETÖ'nün gizli bir ittifak olduğunu belirterek, "Gülen'in destekçileri, toplumun her alanında güçlü bir uyum ve sadık bağları olan bir topluluk yapısına ulaştı. Efsanevi İlluminati'den daha büyük bir güce sahip neredeyse gizli bir ittifak." değerlendirmesinde bulundu.

EYALET YÖNETİMİNDEN 975 BİN AVRO DESTEK

FETÖ'nün"Gülen hareketi" olarak nitelendiği haberde Bavyera eyaletinin, örgütün Frohsinn (Neşe) adlı eğitim derneğine yılda 975 bin avro destek verdiği kaydedildi.

Örgütün Bavyera'da kök saldığına dikkati çekilen haberde şu ifadeler kullanıldı:

"Hareketin bir özelliği de şeffaf olmaması. Bu ağ, çoğu zaman fark edilmeden 30 yıldır Augsburg'da da faaliyet gösteriyor. Frohsinn Dernegi 2009'da Münih, Ingolstadt, Neu-Ulm ve Ravensburg'dan kardeş dernekler ile yatılı özel kız ortaokulu ve lisesini kurdu. Bavyera Kültür Bakanlığının verilerine göre, şu anda 164 kız öğrenci eğitim görüyor ve Bavyera Eyaleti buraya yılda 975 bin avro katkıda bulunuyor. Öğrencilerin yaklaşık yüzde 90'ı Türk kökenli. Okul Liechtenstein, Avusturya ve İsviçre'den öğrenci alıyor."

ÖRGÜT MENSUBUNUN "KARA KUTU" BENZETMESİ

FETÖ temsilcilerinin 2016'dan bu yana vadettikleri şeffaflığa halen sahip olmadıklarının altı çizilen haberde, örgütten bir kişinin, "Harekette bir 'kara kutu' var. İçine bakılmalı." şeklindeki ifadesine yer verildi.

Haberde görüşüne yer verilen Augsburg kentinin eski uyum yetkilisi Matthias Garte de Frohsinn adlı dernek üzerinde "gizem" olduğunu belirterek, "Bunun arkasında bir ağ olduğundan şüpheliydik. 2015'te görevden ayrılıncaya kadar sorumlular İslam'ın veya bir hareketin kendileri için önemli rol oynadığını inkar etti." ifadesini kullandı.

Haberde FETÖ'nün on yıllar boyunca Türkiye'de bürokrasi, yargı, ordu ve polis içinde yüz binlerce takipçisinin olduğu hatırlatıldı.

(AA)


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