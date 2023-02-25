Alman jeofizik mühendisi Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddetini gösterdi! “Artık fay çıplak gözle görülebilir”

Bilim insanları Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin nedenini Anadolu levhasının Arap ve Afrika levhaları tarafından itilmesi ile yaşanan hareketlilik olarak göstermişti. Doğu Anadolu fay hattı üzerinden Arap levhası Türkiye’nin de bulunduğu Anadolu levhasını iterek 3 metre batıya kaymasına neden olmuştu. Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) Jeofizik Enstitüsü'nden jeofizik mühendisi Andreas Schafer, Kahramanmaraş depreminin ardından paylaştığı uydu görüntülerinde Doğu Anadolu fay hattının artık çıplak gözle görülebileceğini gösterdi.

MİLYONLARCA YILLIK AKTİVİTEDEN SONRA...

Jeofizik mühendisi Andreas Schafer depremlerin ardından düzlük olan bölgelerin çıkıntılar ve vadilerle fay hattıyla paralel bir görüntü oluşturduğunu ifade etti.

Alman jeofizik mühendisi fay sisteminin artık gözle görülebilecek bir noktaya geldiğini söyleyerek sosyal medya paylaşımına “Yan faylarıyla Doğu Anadolu Fayı, milyonlarca yıllık aktiviteden sonra birçok yerde çıplak gözle görülebilir. Çoğunlukla düz kesimlerde oluşan çıkıntı ve vadi manzaralarının içinde” notunu ekledi.



