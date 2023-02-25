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Alman jeofizik mühendisi Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddetini gösterdi! “Artık fay çıplak gözle görülebilir”

25.02.2023 08:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından tüm Türkiye tek yürek olarak afet bölgesine dönen 10 ildeki yaraları sarmaya çalıştı. Birbirinin takip eden iki depremin sonrasında bilim dünyasının gözü de Türkiye’ye çevrildi. Depremin ardından fay hattının kırılmasından dolayı levhalar hareket ederken Alman jeofizik uzmanı Andreas Schafer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda fayın artık çıplak gözle görülebilecek kadar belirginleştiğini dile getirdi.

Alman jeofizik mühendisi Kahramanmaraş merkezli depremlerin şiddetini gösterdi! “Artık fay çıplak gözle görülebilir”

Bilim insanları Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin nedenini Anadolu levhasının Arap ve Afrika levhaları tarafından itilmesi ile yaşanan hareketlilik olarak göstermişti. Doğu Anadolu fay hattı üzerinden Arap levhası Türkiye’nin de bulunduğu Anadolu levhasını iterek 3 metre batıya kaymasına neden olmuştu. Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) Jeofizik Enstitüsü'nden jeofizik mühendisi Andreas Schafer, Kahramanmaraş depreminin ardından paylaştığı uydu görüntülerinde Doğu Anadolu fay hattının artık çıplak gözle görülebileceğini gösterdi.

MİLYONLARCA YILLIK AKTİVİTEDEN SONRA...

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Jeofizik mühendisi Andreas Schafer depremlerin ardından düzlük olan bölgelerin çıkıntılar ve vadilerle fay hattıyla paralel bir görüntü oluşturduğunu ifade etti.

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Alman jeofizik mühendisi fay sisteminin artık gözle görülebilecek bir noktaya geldiğini söyleyerek sosyal medya paylaşımına “Yan faylarıyla Doğu Anadolu Fayı, milyonlarca yıllık aktiviteden sonra birçok yerde çıplak gözle görülebilir. Çoğunlukla düz kesimlerde oluşan çıkıntı ve vadi manzaralarının içinde” notunu ekledi.

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