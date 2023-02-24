Japonya’da meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin görüntüleri yeniden sosyal medyada gündem oldu! Üzerinden 12 yıl geçti ama...

Merkez üssü Japonya’nın Tohoku bölgesini olan 9.0 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 6 dakika sürmüştü. Deprem bazı bölgelerde 40.5 metreye kadar ulaşan tsunamiye neden oldu. Deprem ve tsunami sonucunda 19,759 kişi hayatını kaybetti, 6242 kişi yaralandı ve 2553 kişi kayboldu. Depremin ardından bölge 1235 artçı depremle sallanmaya devam ederken üzerinden 12 yıl geçen afete ait görüntüler yeniden sosyal medyanın gündemine yerleşti.

SOSYAL MEDYA BU ANLARI KONUŞUYOR

Sosyal medyada Japonya’da gerçekleşen 9.0 büyüklüğündeki deprem anında çekilen görüntüler çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü Japonya depremine ait görüntüleri yorum yağmuruna tuttu.