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Japonya’da meydana gelen 9 büyüklüğündeki depremin görüntüleri yeniden sosyal medyada gündem oldu! Üzerinden 12 yıl geçti ama...

24.02.2023 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Mart 2011 tarihinde merkez üssü Japonya’nın Tohoku bölgesi olan 9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Türkiye’de yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin sonrasında Japonya’daki deprem anında çekilen görüntüler yeniden sosyal medyada gündem olmayı başardı. Üzerinden 12 yıl geçmesine rağmen Japonya’daki deprem anında çekilen görüntüleri kullanıcılar yeniden paylaşmaya başladı.

Merkez üssü Japonya’nın Tohoku bölgesini olan 9.0 büyüklüğündeki deprem yaklaşık 6 dakika sürmüştü. Deprem bazı bölgelerde 40.5 metreye kadar ulaşan tsunamiye neden oldu. Deprem ve tsunami sonucunda 19,759 kişi hayatını kaybetti, 6242 kişi yaralandı ve 2553 kişi kayboldu. Depremin ardından bölge 1235 artçı depremle sallanmaya devam ederken üzerinden 12 yıl geçen afete ait görüntüler yeniden sosyal medyanın gündemine yerleşti.

SOSYAL MEDYA BU ANLARI KONUŞUYOR

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Sosyal medyada Japonya’da gerçekleşen 9.0 büyüklüğündeki deprem anında çekilen görüntüler çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıların büyük bir bölümü Japonya depremine ait görüntüleri yorum yağmuruna tuttu.

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