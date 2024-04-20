Alman lotosundan 9.9 milyon kazanmıştı: Türk milyonerin 1.5 yılda harcadığı para dudak uçuklattı!

Almanya’da lotodan kazandığı 9.9 milyon Euro para ile ülkenin gündemine oturan Kürşat Yıldırım "Daha 7 milyonum var ama nakitte değil“ dedi. Yıldırım’ın 7 evi olduğu ve bunların 5’ini peşin para ile aldığı belirtildi. Parasının büyük kısmını emlağa yatırdığını belirten Dortmundlu loto milyoneri, ayrıca lüks arabalar ve mücevherler yatırım yaptı.

"BİRÇOK SEKTÖRE GİRDİM"

Teleschau isimli ajansa konuşan Kürşat Yıldırım, "Sosyal medya da dahil olmak üzere bir çok sektöre girdim. Artık oradan da para kazanıyorum. Etkileyici biri oldum ve büyük şirketlerle bir çok işbirliğim de var" derken, 1,5 yılda yaklaşık 10 milyon Euro’dan 7 milyona nasıl indiğini detaylı olarak anlatmadı.

LÜKS VE GÖSTERİŞ MERAKI

Çiko (Chico) lakaplı Kürşat Yıldırım, para kazandıktan sonra lüks ve gösteriş merakı nedeniyle gündeme gelmişti. Sosyal medyadan bu lüks yaşantıyı da paylaşan Kürşat Yıldırım, kendisiyle röportaj yapmak isteyen gazetecilerden de para istiyor.

Yıldırım, Alman lotosundan 2022 sonbaharında büyük ikramiyeyi kazandıktan sonra, hemen Bild Gazetesi’ne başvurmuş ve günlerce yayın yaptırmıştı. Malatya’da bir fıstık bahçesi de alan Yıldırım, halen loto oynamaya devam ediyor.

(Kaynak: Sözcü)





