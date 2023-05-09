Alman muhabirin 'AB ile sorun yaşarsınız' yorumuna dikkat çeken çıkış: 'Kanaat önderleri ile konuştum'

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Alman kamu televizyonu ARD'ye röportaj verdi. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimi kazanması halinde Türkiye için hazırladığı planları anlatan Kılıçdaroğlu, Suriyeli sığınmacıları ülkelerine göndermek için hazırladıkları taslakla ilgili ayrıntıları da paylaştı.

Alman muhabir Caren Miosga'nın sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, ekonomiyi düzeltmek ve demokrasiyi yeniden tesis etmek için güçlendirilmiş bir parlamenter sistem getireceklerini, anayasayı değiştireceklerini kaydetti.

AB İLE İLİŞKİLER NASIL OLACAK?

AB'nin yeni bir fasıl açmasını beklemeden, Avrupa Birliği'nin tüm demokratik standartlarını tam olarak uygulayacaklarını ifade eden Kılıçdaroğlu, düşüncelerinden dolayı cezaevlerinde yatan kişilerin de özgürlüklerine kavuşacağını söyledi.

"KARARLAR UYGULANSAYDI, ZATEN HEPSİ ÖZGÜR OLACAKTI"

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin siyasi tutuklularla ilgili kararları olduğunu aktaran Kılıçdaorğlu "Eğer bu Avrupa kararları uygulansaydı, zaten hepsi özgür olacaktı" dedi. Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında "21. yüzyıl Türkiye'sinde hiç kimse fikrini ifade ettiği için hapse atılmamalı. İfade özgürlüğünün hapisle cezalandırıldığı bir Türkiye'yi kategorik olarak reddediyoruz" ifadelerini kullandı.

AB İLE MÜLTECİ ANLAŞMASINI İPTAL Mİ EDİLECEK?

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'ye sığınan dört milyon Suriyeliyi evlerine geri göndermek istediğinizi açıkladınız. Peki AB ile mülteci anlaşmasını iptal mi edeceksiniz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Dört milyon Suriyeli mülteci var. Ve biz onlara yıllardır ev sahipliği yapıyoruz. Ama hepsi Türkiye'de sigortasız çalışıyor. Peki yarın yaşlandıklarında ne olacak? Burada sadece bugüne değil, geleceğe de bakan bir politika oluşturmak gibi bir görevimiz var. Biz bunu şöyle yapmak istiyoruz: Öncelikle Suriye'nin meşru hükümetiyle bir anlaşma yapacağız. Karşılıklı büyükelçilikler açacağız. Buradaki Suriyelilerin ülkelerine dönmeleri şartıyla can ve mal güvenliklerini garanti altına alacağız. Gerekirse Birleşmiş Milletler'in de devreye girmesi gerekecek. Ayrıca Türkiye'de yaşayan Suriyeliler Suriye'ye döndüklerinde yollarını, köprülerini, okullarını, kreşlerini, her şeylerini yeniden inşa edeceğiz. Böylece hiçbir endişe duymadan ülkelerine dönebilecekler. Amacımız bu insanların kendi ülkelerinde özgürce yaşamaları."

"SURİYE'DE YATIRIM YAPMAYA HAZIRLAR"

Suriyelilerin ülkelerine döndükten sonra orada işe de ihtiyaçları olacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, bu konuda Gaziantepli sanayicilerin Suriye'de yatırım yapmaya hazır olduklarını belirterek, "Avrupalılar da bunu yapmak isterse çok mutlu oluruz" dedi.

ALMAN MUHABİR "AB İLE SORUN YAŞARSINIZ" DEYİNCE...

ARD muhabirinin Türkiye'deki Suriyelilerin göç etmek zorunda kaldıklarında Suriye yerine Batı'ya gitmek isteyeceklerini, bu durumda da AB ile sorun yaşanabileceğini söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Buradaki Suriyelilerin kanaat önderleriyle konuştum. Bazı siyasi parti liderleriyle ve buradan yayın yapan ve meşru Suriye hükümetini eleştiren bazı gazetecilerle de görüştüm. Can ve mal güvenliğini garanti altına alırsak, orada istihdam olanakları yaratılırsa zaten kendi istekleriyle ülkelerine geri döneceklerini söylüyorlar."

14 Mayıs seçimleri öncesinde ABD merkezli finans ajansı Bloomberg’e de konuşan Kılıçdaroğlu; “Erdoğan’ın rakibi borsa ve ekonomi verilerini soruşturma sözü verdi” başlığıyla aktarılan röportajda, mevcut hükümetin Türkiye ekonomisinin ve maliyesinin gerçek durumunu örtbas ettiğine, resmi verilerin güvenilir olmadığını iddia etti.

"İLK SORUŞTURMAYI BORSADA BAŞLATACAĞIZ"

Borsa İstanbul’un soygun aracına dönüştürüldüğünü iddia eden Kılıçdaroğlu, “Küçük yatırımcının nasıl soyulduğunu biliyorum, bu nedenle ilk soruşturmayı borsada başlatacağız” dedi.

'Bağımsız bir' merkez bankasıyla geleneksel politika yapımına dönüş mesajı veren Kılıçdaroğlu, “Merkez Bankası başkanı iç ve dış çevrelere güven veren biri olursa sorun büyük ölçüde çözülür” dedi.



