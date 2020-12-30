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Alman turist, otel odasında ölü bulundu

30.12.2020 14:19 | Son Güncelleme:
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Antalya’nın Alanya ilçesine tatil yapan 77 yaşındaki Irak asıllı Alman vatandaşı Zohir Tarazooyzar, kaldığı otel odasında ölü bulundu.Alanya’nın Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi üzerindeki bir otelde tatil yapan Irak uyruklu Alman vatandaşı Zohir Tarazooyzar, sabah saatlerinde otel personeli tarafından odasında, yerde hareketsiz yatarken bulundu.

Antalya’nın Alanya ilçesine tatil yapan 77 yaşındaki Irak asıllı Alman vatandaşı Zohir Tarazooyzar, kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Alanya’nın Saray Mahallesi Güzelyalı Caddesi üzerindeki bir otelde tatil yapan Irak uyruklu Alman vatandaşı Zohir Tarazooyzar, sabah saatlerinde otel personeli tarafından odasında, yerde hareketsiz yatarken bulundu. Otel yetkilileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi Tarazooyzar’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Tarazooyzar’ın cansız bedeni polis ve savcılık tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. İnceleme esnasında kan örnekleri alınan turiste korona virüs testi de yapıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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