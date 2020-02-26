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Almanya Anayasa Mahkemesi ötenaziye yardım yasağını iptal etti

26.02.2020 18:40 | Son Güncelleme

Anayasa Mahkemesi, Parlamento'nun 5 yıl önce kabul ettiği üçüncü şahısların ötenaziye yardımcı olmasını suç kapsamına alan yasayı iptal etti. Mahkeme, bireylerin yaşamlarını sonlandırma kararına saygı gösterilmesi gerektiğine hükmetti.

Almanya Anayasa Mahkemesi ötenaziye yardım yasağını iptal etti

Almanya Anayasa Mahkemesi, doktorlara ve tüm üçüncü kişilere ötenaziye yardımcı olmayı yasaklayan yasayı iptal etti. Mahkeme, bireylerin yaşamlarını sonlandırma kararına saygı gösterilmesi gerektiğine hükmetti.

Ötenaziye yardım kavramı, doktor ya da üçüncü bir kişinin hastaya intiharı için gereken dozda ilacı temin etmesi ama kendisinin uygulamaması anlamında kullanılıyor.

Almanya Anayasa Mahkemesi ölmeye karar veren insanlara yardım edilmesini savunan bir grup ölümcül hasta ve doktorun, yasaya itirazlarını haklı buldu.

Ülkede beş yıl öncesine kadar yaşamına son vermek isteyen bir hastaya yardımcı olmak suç sayılmıyordu. Yasaklanınca, hayatlarına son vermek isteyen ölümcül hastalar ötenazinin suç sayılmadığı İsviçre ve Hollanda'ya gitmeye başladılar.

Ötenazi konusunda danışmanlık hizmeti veren merkezler de yasak ardından ötenaziyi teşvikten yargılanıp mahkum olma korkusuyla çalışmalarına son verdiler.

5 yıl önceki yasak, bireyler ya da grupların intihara para karşılığında yardımcı olmasını engellemek amacıyla konmuştu. Ama bu pratikte ötenaziye yardımcı olmanın her türünün yasaklanması anlamına geldi.

Yasaya itiraz edenlerden doktor Matthias Thöns, bu düzenlemeyle ölümcül hastalara normal bakım sürecinin bile suç kapsamına girdiğini söylüyor.

Almanya Palyatif Bakım Derneği Başkanı Heiner Meching ise yasağın iptalinin ötenaziye yardımı iş edinen kişilere kapıyı aralayacağını savundu.

Mahkeme tam olarak neye karar verdi?

Almanya Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Vosskuhle Çarşamba günü kararı açıklarken, "İntihara yardımcı olmanın yasaklanması anayasaya aykırı olup geçersizdir" ifadesini kullandı ve parlamentonun bunu değiştirecek kararlar alamayacağına hükmetti.

Almanya Anayasası'nın kişilere, intiharı da içerecek şekilde yaşamına son verme hakkı ile gönüllü olan üçüncü şahıslardan yardım alma hakkını verdiğine de hükmeden mahkemenin kararında "Bireyin hayatı hakkındaki kararına saygı duyulmalıdır" denildi.

Andreas Vosskuhle (ortada) Anayasa Mahkemesi'ndeki davaya bakan heyetin başkanıydı

Yasağı savunan bazı doktorlar ise bu durumun hasta aleyhine, zamansız ya da kendi iradesi tam olarak oluşmamışken, veya çıkar temin etmek amacıyla uygulanabileceği kaygısıyla yasağın sürdürülmesini istiyordu.

Ötenazi ve ötenaziye yardım Nazi yönetimi döneminde akıl hastalıkları yada fiziksel engelleri olan 300 bin kişinin öldürüldüğü Almanya'da çok hassas bir konu.

Naziler bu insanların katledilmesi sürecine "Ötenazi Programı" adını vermişlerdi.

Şu anda Avrupa'da Hollanda, Belçika ve Lüksemburg'da ötenaziye ve doktor yardımıyla intihara sıkı koşullar çerçevesinde izin veriliyor.

İsviçre'de ötenaziye yardımcı olan kişinin bunu hiç bir çıkar gözetmeden yapması şartı getiriliyor.

Portekiz ise halen ötenaziyi yasallaştıran bir tasarıyı yasalaştırmayı değerlendiriyor.

Almanya Anayasa Mahkemesi ötenaziye yardım yasağını iptal etti

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