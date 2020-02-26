Almanya Anayasa Mahkemesi ötenaziye yardım yasağını iptal etti

Almanya Anayasa Mahkemesi, doktorlara ve tüm üçüncü kişilere ötenaziye yardımcı olmayı yasaklayan yasayı iptal etti. Mahkeme, bireylerin yaşamlarını sonlandırma kararına saygı gösterilmesi gerektiğine hükmetti.

Ötenaziye yardım kavramı, doktor ya da üçüncü bir kişinin hastaya intiharı için gereken dozda ilacı temin etmesi ama kendisinin uygulamaması anlamında kullanılıyor.

Almanya Anayasa Mahkemesi ölmeye karar veren insanlara yardım edilmesini savunan bir grup ölümcül hasta ve doktorun, yasaya itirazlarını haklı buldu.

Ülkede beş yıl öncesine kadar yaşamına son vermek isteyen bir hastaya yardımcı olmak suç sayılmıyordu. Yasaklanınca, hayatlarına son vermek isteyen ölümcül hastalar ötenazinin suç sayılmadığı İsviçre ve Hollanda'ya gitmeye başladılar.

Ötenazi konusunda danışmanlık hizmeti veren merkezler de yasak ardından ötenaziyi teşvikten yargılanıp mahkum olma korkusuyla çalışmalarına son verdiler.

5 yıl önceki yasak, bireyler ya da grupların intihara para karşılığında yardımcı olmasını engellemek amacıyla konmuştu. Ama bu pratikte ötenaziye yardımcı olmanın her türünün yasaklanması anlamına geldi.