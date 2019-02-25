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Almanya, avroyu kullanarak refahını 1,9 trilyon avro artırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 17:11 | Son Güncelleme

Avrupa Politika Araştırmaları Merkezi'nin yaptığı araştırmaya göre, Almanya, avroya geçtikten sonra refahını yaklaşık 1,9 trilyon avro artırarak bundan en fazla fayda sağlayan ülke oldu - Avroya geçtikten sonra Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve Yunanistan refahını artırırken, İspanya, Belçika, Portekiz, Fransa ve İtalya'nın refahında düşüş oldu

BERLİN (AA) - Avrupa'da 11 ülkeyle başlayıp 19 üyeye ulaşan tek para birimi avroya geçişin 20. yılına girilirken, Almanya, avroya geçtikten sonra refahını yaklaşık 1,9 trilyon avro artırarak bundan en çok fayda sağlayan ülke oldu.

Avrupa Politika Araştırmaları Merkezi'nin (CEP) yaptığı "Avronun 20 Yılı: Kazananlar ve Kaybedenler" başlıklı araştırması yayımlandı.

Araştırmaya göre, Almanya, avroya geçtikten sonra vatandaşlarının refahını 1999-2017 döneminde 1 trilyon 893 milyar avro artırarak bundan en fazla fayda sağlayan ülke oldu. Söz konusu rakam, Almanya'da kişi başına 23 bin 116 avroya denk geldi.

- İspanya, Belçika, Portekiz, Fransa ve İtalya'nın refahında düşüş

Araştırmaya göre, avroya geçtikten sonra Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve Yunanistan refahını artırırken, İspanya, Belçika, Portekiz, Fransa ve İtalya'nın refahında ise düşüş oldu.

Söz konusu refah artışı Hollanda'da kişi başı 21 bin avro ve toplamda ise 346 milyar avro, Yunanistan'da da kişi başı 190 avro ve toplamda ise 2 milyar avro olarak belirlendi.

İtalya ve Fransa, avronun en fazla kaybeden ülkeleri olarak kayıtlara geçti.

Fransa’nın refahı 3 trilyon 591 milyar avro ve İtalya'nın 4 trilyon 325 milyar avro azaldı. Bu rakam, Fransa’da kişi başına 55 bin 996 avroya denk gelirken, İtalya’da 73 bin 605 avro oldu.

İspanya’nın refahında kişi başı 5 bin 31 avro ve toplamda 224 milyar avro, Belçika’da kişi başı 6 bin 370 avro ve toplamda 69 milyar avro, Portekiz’de de kişi başı 40 bin 604 avro ve toplamda 424 milyar avroluk kayıp yaşandı.

Avroyu, 28 AB üyesi arasında Almanya, Avusturya, Belçika, Estonya, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İrlanda, İspanya, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Portekiz, Slovakya, Slovenya ve Yunanistan kullanıyor.

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