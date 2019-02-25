Almanya, avroyu kullanarak refahını 1,9 trilyon avro artırdı

BERLİN (AA) - Avrupa'da 11 ülkeyle başlayıp 19 üyeye ulaşan tek para birimi avroya geçişin 20. yılına girilirken, Almanya, avroya geçtikten sonra refahını yaklaşık 1,9 trilyon avro artırarak bundan en çok fayda sağlayan ülke oldu.

Avrupa Politika Araştırmaları Merkezi'nin (CEP) yaptığı "Avronun 20 Yılı: Kazananlar ve Kaybedenler" başlıklı araştırması yayımlandı.

Araştırmaya göre, Almanya, avroya geçtikten sonra vatandaşlarının refahını 1999-2017 döneminde 1 trilyon 893 milyar avro artırarak bundan en fazla fayda sağlayan ülke oldu. Söz konusu rakam, Almanya'da kişi başına 23 bin 116 avroya denk geldi.

- İspanya, Belçika, Portekiz, Fransa ve İtalya'nın refahında düşüş

Araştırmaya göre, avroya geçtikten sonra Almanya'nın yanı sıra Hollanda ve Yunanistan refahını artırırken, İspanya, Belçika, Portekiz, Fransa ve İtalya'nın refahında ise düşüş oldu.

Söz konusu refah artışı Hollanda'da kişi başı 21 bin avro ve toplamda ise 346 milyar avro, Yunanistan'da da kişi başı 190 avro ve toplamda ise 2 milyar avro olarak belirlendi.