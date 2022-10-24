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Almanya Başbakanı Scholz'a döner protestosu! 'Putin'le konuşun...'

24.10.2022 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya’da artan fiyatlar ve hayat pahalılığına karşı protestolar devam ediyor. Son olarak Başbakan Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem oldu. Başbakan Scholz'a yaklaşan bir kişi "Sevgili Scholz döner 8 avro oldu. Putin’le konuşun döner yine 4 avro olsun." ifadelerini kullandı.

Almanya Başbakanı Scholz'a döner protestosu! 'Putin'le konuşun...'

Başbakan Olaf Scholz’a döner fiyatları üzerinden yapılan bir protesto sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Scholz'un Münih'teki temasları esnasında bir kişi, "Sevgili Scholz döner 8 avro oldu. Putin’le konuşun döner yine 4 avro olsun." diyor.

Scholz'ın hayat pahalılığını protesto eden kişiye gülümsedikten sonra makam aracına binerek alandan ayrıldığı görülüyor.

YÜKSEK ENERJİ FİYATLARI PROTESTO EDİLİYOR

Öte yandan Almanya'nın doğusundaki pek çok şehirde binlerce kişi yine yüksek enerji fiyatlarını ve federal hükümetin politikalarını protesto etti.

Polis 12'den fazla şehirde yaklaşık 6 bin göstericinin meydanlarda toplandığını bildirdi. (AA)

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döner Olaf Scholz

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