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Almanya Başkonsolosluğunun çatısında yangın

YAŞAM HABERLERİ  | 29.08.2019 16:47 | Son Güncelleme

Beyoğlu’nda bulunan Almanya Başkonsolosluğunun çatısında izolasyon çalışmaları yapılırken çıkan yangın paniğe yol açtı.

Almanya Başkonsolosluğunun çatısında yangın

Beyoğlu’nda bulunan Almanya Başkonsolosluğunun çatısında izolasyon çalışmaları yapılırken çıkan yangın paniğe yol açtı. Yangın, konsolosluk çalışanları tarafından söndürülürken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri çatıda soğutma çalışması yaptı.
Olay, saat 15.30 sularında Beyoğlu İnönü Caddesi üzerinde bulunan Almanya Başkonsolosluğunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, konsolosluk binasının çatı katında yapılan izolasyon çalışmaları esnasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Konsolosluk çalışanları tarafından söndürülen yangında itfaiye ekipleri soğutma çalışması yaptı. Konsolosluk binasında yaşanan kısa süreli panik yangının tamamen söndürülmesinin ardından son buldu.

Almanya Başkonsolosluğunun çatısında yangın

Almanya Başkonsolosluğunun çatısında yangın

Almanya Başkonsolosluğunun çatısında yangın

Almanya Başkonsolosluğunun çatısında yangın

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