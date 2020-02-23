HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya’da bir nargile kafeye daha silahla ateş açıldı

Almanya’da bir nargile kafeye daha silahla ateş açıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 23.02.2020 00:18 | Son Güncelleme

Almanya’nın Stuttgart kentinde bir nargile kafeye daha silahla ateş açıldı. Ölen yada yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.

Almanya’da bir nargile kafeye daha silahla ateş açıldı

Almanya’nın Stuttgart kentinde kimliği belli olmayan kişi veya kişiler tarafından bir nargile kafenin penceresine ateş edildi. Olayda ölen yada yaralanan olmazken, nargile kafenin olay sırasında boş olduğu belirtildi.

Polis tarafından yapılan açıklamaya göre, saldırıyı gerçekleştirenler, bir spor salonunun yanında bulunan nargile kafeye ateş ettikten sonra kaçtı. Polis, soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

Almanya’nın Hanau kentinde 20 Şubat günü iki ayrı nargile kafeye ırkçı bir saldırı düzenlenmiş, 5’i Türk olmak üzere 10 kişi hayatını kaybetmişti. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Arkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındıArkeoloji öğrencisi ormanda buldu! Koruma altına alındı
KKTC'de koronavirüs alarmı! Bir kişi hastaneye kaldırıldıKKTC'de koronavirüs alarmı! Bir kişi hastaneye kaldırıldı
İlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandolarıİlke imza attılar! İşte Türkiye'nin kadın komandoları
Anahtar Kelimeler:
Almanya Stuttgart silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç tane şehidimiz var

Erdoğan, Libya'daki son durumu açıkladı: Birkaç tane şehidimiz var

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

3 yıl önceki videosu ortaya çıktı! O ünlüye olay sözler

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Meteoroloji uyardı! Yurdu etkisi altına alacak

Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

Beşiktaş'ın konuğu Trabzonspor!

Böyle sapıklık görülmedi! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

Böyle sapıklık görülmedi! WhatsApp konuşmaları ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Kitap, elektronik, mutfak, giyim ve daha birçok kategorideki fırsatları kaçırmayın.

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Mide bulandıran itiraf: Her 30 kişiden biri duşta...

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Teknoloji Pazarı'nda dev indirimler!

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Hava sıcaklığı ilk kez 20 derecenin üstüne çıktı

Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Irak’ta ABD askeri üssüne saldırı

Diğer Haberler
İran'da bilanço ağırlaşıyor! Koronavirüs nedeniyle bir ölüm daha

Komşuda koronavirüs nedenli bir ölüm daha

Son dakika: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs alarmı! Bir kişi hastaneye kaldırıldı

KKTC'de koronavirüs alarmı! Bir kişi hastaneye kaldırıldı

Libya'dan flaş açıklama: Cenevre'deki toplantıya katılmayacağız

Flaş açıklama: Toplantıya katılmayacağız

Polonya'da korkunç olay! Köpekler haşlanarak öldü

Korkunç! Haşlanarak öldüler!

Telsiz konuşmaları ortaya çıktı! Esed rejimi TSK gözlem noktalarını hedef almış

Esed rejimi TSK gözlem noktalarını hedef almış

İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

İran'da koronavirüs alarmı! Ölü sayısı artıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.