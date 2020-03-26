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Almanya’da Covid-19 salgını nedeniyle 2 şehir karantinaya alındı

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 23:25 | Son Güncelleme

Almanya’nın Saksonya eyaletindeki Wittenberg belediyesine bağlı Jessen ve Schweinitz şehirleri, yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle karantinaya alındı.

Almanya’da Covid-19 salgını nedeniyle 2 şehir karantinaya alındı

Wittenberg Belediyesinden yapılan açıklamada, Kovid-19’un yayılmasının engellenmesi için karantina kararının alındığı belirtildi.

İki şehrin 10 Nisan’a kadar karantinaya alındığı aktarılan açıklamada, bu şehirlerde ikamet edenlere giriş izini verildiği ancak çıkış izninin verilmediği kaydedildi.

Ülke basınındaki haberlerde, şehirlere giriş çıkışın polis tarafından kontrol edildiği bilgisi yer aldı.

Karantina kararının alınmasında, hafta içinde bir huzurevinde 16 kişide Kovid-19 tespit edilmesinin neden olduğu aktarıldı.

HANNOVER BELEDİYESİ, VİRÜSE ÖZEL HASTANE KURUYOR

Hannover Belediyesi, Kovid-19 tespit edilenlerin tedavisi için kentte bulunan fuar alanında 500 yataklı hastane kurulacağını açıkladı.

Daha önce Berlin eyaleti, Kovid-19 hastaları için 1000 yataklı hastane kurulması kararı almıştı.

ALMANLAR, HÜKÜMETİN ALDIĞI TEDBİRLERDEN MEMNUN

Yougov şirketinin yaptığı ankete göre, Almanların yüzde 64’ü Kovid-19 salgınıyla mücadelede hükümetin daha da sıkı önlemler almasını bekliyor.

Almanların yüzde 88’i hükümetin salgının yayılmasını önlemek için aldığı tedbirleri doğru bulurken; yüzde 8’i alınan önlemleri abartılı olarak değerlendirdi.

Almanların yüzde 83’ü hükümetin getirdiği kurallara uyduğunu belirtirken, yüzde 12’si kısmen kurallara uyduğunu, yüzde 2’si ise uymadığını kaydetti.

Alman hükümeti, salgının yayılmasını önlemek için pazar günü 2’den fazla kişinin bir araya gelmesini yasaklamış ve restoran, otel, berber, kuaför, masaj salonları ve benzeri işletmelerin kapatılmasına karar vermişti.


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