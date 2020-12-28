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  4. Almanya'da genç pilot gerçekleştirdiği uçuşla gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi

Almanya'da genç pilot gerçekleştirdiği uçuşla gökyüzüne dev şırınga resmi çizdi

28.12.2020 11:41 | Son Güncelleme:
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Almanya'da Samy Kramer adlı pilot, Avrupa'da koronavirüse karşı aşılamanın başladığını anımsatmak ve halkı aşı konusunda bilinçlendirmek için gökyüzüne dev bir şırınga çizdi.

Almanya'da Samy Kramer (20) genç pilot, Diamond DA20 tipi pervaneli tek motorlu uçağıyla 1,5 saat içerisinde Friedrichshafen kenti semalarına Avrupa'da Kovid-19'a karşı aşılama kampanyasının başladığını hatırlatmak için dev bir şırınga resmi çizdi.

Konuyla ilgli yerel medyaya konuşan pilot "Farkındalık yaratmak için eğlenceli ve alışılmadık bir yol olabileceğini düşünüyorum. İnsanlara mesaj vermekten zevk alıyorum. Anlamsızca uçmaktan daha iyidir" dedi.

Çevrimiçi harita üzerinden uçuş bilgilerini görüntülemeye yarayan FlightRadar24’te yer alan verilerde Almanya’nın Friedrichshafen kenti üzerinde oluşturulan dev şırınga resmi görüntülendi. Kramer’in uçuşunun, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinin risk grubundaki kişileri koronavirüse karşı aşılamaya başlamadan önce gerçekleştiği ifade edildi.

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