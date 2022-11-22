HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'da Noel pazarına araç daldı! Çok sayıda kişi yaralandı

Almanya'da Noel pazarına araç daldı! Çok sayıda kişi yaralandı

22.11.2022 22:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'nın Düsseldorf şehrinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Almanya'da Noel pazarına araç daldı! Çok sayıda kişi yaralandı

Almanya’nın Kuzey - Ren Vestfalya eyaletinde yer alan Düsseldorf şehrindeki Konigsallee Bulvarı’nda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü SUV tipi aracıyla yayaların arasına daldı. Kazada 2’si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı.

Kazanın yaşandığı bölge polis tarafından güvenlik kordonu altına alınırken, olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

vvx

SÜRÜCÜ 84 YAŞINDA ÇIKTI

Kazayı saldırı olarak değerlendirmeyen polis, 84 yaşındaki araç sürücüsünün kalp krizi geçirmesi sonucu kazanın meydana gelmiş olabileceği üzerinde duruyor. Sürücünün sağlık durumu hakkında henüz açıklama yapılmadı.

Kazanın olduğu alanın Noel pazarına yakın olması daha önce Almanya’da düzenlenen terör saldırılarını akıllara getirdi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Meksika, 6,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!Meksika, 6,2 büyüklüğündeki depremle sarsıldı!
Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildiTürkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi
Erdoğan'dan kara harekâtı sinyali! Sisi ve Akşener mesajları...Erdoğan'dan kara harekâtı sinyali! Sisi ve Akşener mesajları...
Anahtar Kelimeler:
Almanya Noel

En Çok Okunan Haberler

Denizi olmayan kente sahil geliyor! 2023'te açılacak

Denizi olmayan kente sahil geliyor! 2023'te açılacak

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!

Rusya'dan kritik Türkiye açıklaması!

100 bin kişi tespit edildi, ilk tebligatlar gönderildi: Ceza...

100 bin kişi tespit edildi, ilk tebligatlar gönderildi: Ceza...

Bahar Candan yine durmadı! İç çamaşırıyla 1 milyon dolar içinde poz verdi

Bahar Candan yine durmadı! İç çamaşırıyla 1 milyon dolar içinde poz verdi

Tramvayda iğrenç olay: Biri Iraklı, diğeri Afrikalı! Tekme tokat dövdüler

Tramvayda iğrenç olay: Biri Iraklı, diğeri Afrikalı! Tekme tokat dövdüler

Sınır ötesine kara harekatı mesajı! 'Hepsinin kökünü kazıyacağız'

Sınır ötesine kara harekatı mesajı! 'Hepsinin kökünü kazıyacağız'

İlginizi Çekebilir

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Kutsal dağın tepesine işeyip el hareketi çekince...

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Ölen kızının kalp atışlarını dinleyince göz yaşlarını tutamadı!

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Canınızı sıkmayın! Bu sorunun çözümü evinizde

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Savaşmayı bırakıp sevişmeye başladılar: O gün YASAKLANDI

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Yılın son büyük indirimleri başladı! Şimdi sepete eklemenin tam zamanı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.