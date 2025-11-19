KADIN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Yaşam

Almanya'da onay verilmeyen ameliyatı Antalya'da oldu! Ölüme böyle gitti

Almanya'da 2017 yılında karaciğer nakli geçirdiği için doktorlarının "ameliyat olamazsın" uyarılarına rağmen Antalya'ya vücut gerdirme operasyonu için gelen 41 yaşındaki kadın, operasyonun ardından 10 gün yoğun bakımda kaldıktan sonra hayatını kaybetti. Ailesi, hem hastaneden hem de ameliyatı yapan doktordan şikayetçi oldu. Hayatını kaybeden Alman kadının cenazesi ülkesine götürüldü.

Almanya'da onay verilmeyen ameliyatı Antalya'da oldu! Ölüme böyle gitti

Antalya'ya 4 Kasım Salı günü Almanya'nın Siegen kentinden gelen Julia Ramona Jesch'in karın, koltuk altı ve kalça bölgelerine yönelik yağ aldırma ve vücut gerdirme operasyonu 5 Kasım günü özel bir hastanede Plastik ve Estetik Cerrahı Op. Dr. B.Ç. tarafından gerçekleştirildi.

Ameliyattan kısa bir süre sonra genç kadın, özel hastanedeki odasında kanlar içerisinde bulundu.

Jesh, ameliyatın ardından yaklaşık bir saat sonra kanama sebebiyle yoğun bakım ünitesine alındı. Alman kadın, burada geçirdiği 10 günlük kritik sürecin sonunda, 15 Kasım Cumartesi günü saat 03.45'te yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Almanya da onay verilmeyen ameliyatı Antalya da oldu! Ölüme böyle gitti 1

Jesch'in daha önce 2017 yılında karaciğer nakli geçirdiği, bu nedenle Almanya'daki doktorların estetik operasyon için kendisine onay vermediği öğrenildi. Jesch'in cansız bedeni, otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Almanya da onay verilmeyen ameliyatı Antalya da oldu! Ölüme böyle gitti 2

Cansız bedenini teslim almak için Antalya'ya gelen anne, abisi ve ablası, genç kadının nakil geçmişinin bilindiği halde operasyonun yapılmasına tepki göstererek, hem kurumdan hem de ameliyatı yapan hekimden şikayetçi oldu.

"NE YAZIK Kİ ONU EVE GÖTÜREMİYORUZ, ÇÜNKÜ VEFAT ETTİ"

Ablası Karolina Joanna Urbanik Jesch, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

"Kız kardeşim estetik bir operasyon için Antalya'ya geldi. Doktorların, daha önce karaciğer nakli geçirdiğini bildiği bir durum vardı. Almanya'da bu ameliyat reddedilmişti, Almanya'daki hiçbir doktor bu işlem için kendisine onay vermedi. Burada ise onu ameliyat etmeyi kabul eden birini buldu. Ne yazık ki onu eve götüremiyoruz, çünkü vefat etti. 12 yaşında bir kızı var."

Aile avukatları ise, "Aileyle birlikte sorumlulardan, bu işe aracılık edenlerden, ameliyatı yapan doktordan ve hastaneden şikayetçi oldular. Otopsi talep edildi, otopsisi yapıldı" açıklamasını yaptı.

CENAZESİ ÜLKESİNE GÖTÜRÜLDÜ

Almanya da onay verilmeyen ameliyatı Antalya da oldu! Ölüme böyle gitti 3

Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından bugün teslim alınan Julia Ramona Jesch'in cenazesi, Almanya'nın Siegen kentine götürüldü. Cenazeyi teslim almak için Antalya'ya gelen kadının ailesi, nakil geçmişi bilindiği halde operasyonun yapılmasına tepki göstererek, hem kurumdan hem de ameliyatı yapan hekimden şikayetçi oldu.Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
61 yaşında karın kaslarıyla bakana bir daha baktırıyor!61 yaşında karın kaslarıyla bakana bir daha baktırıyor!
Kayserili kadından bir ilk! Eşi başta kıskandı ama sonra desteklediKayserili kadından bir ilk! Eşi başta kıskandı ama sonra destekledi

Anahtar Kelimeler:
antalya Almanya ameliyat estetik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.