Almanya'dan Bursa'daki evine gelen gurbetçiye şok! 'Biz evi Suriyelilerden kiraladık'

Olay, Bursa'nın İnegöl'ün Cuma Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 2'nci katında meydana geldi. Adem Çiftçi, çalıştığı Almanya’dan tatil için memleketi İnegöl'e geldi. Evinin kapısını açan Çiftçi, odalardaki eşyaları dağınık görünce şaşırdı. Çağırdığı komşularıyla evi inceleyen Çiftçi, odalarda saklanan 1'i kadın 2 kişiyi gördü. "Biz bu evi Suriyeli'den kiraladık" diyen Sinan Paksoy ile Sabriye S. kaçmak isterken yakalanıp, polise teslim edildi.

EVDEKİ EŞYALARI SATMIŞLAR

Yapılan incelemede şüphelilerin uzun süredir kaldıkları evde bulunan çamaşır makinesi, televizyon, mutfak robotu ve elektrikli süpürgeleri satıp, musluk bataryalarını da söktükleri belirlendi.

BİRİ TUTUKLANDI, DİĞERİ SERBEST BIRAKILDI

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgulanıp ifadeleri alınan şüpheliler adliyeye çıkartıldı. 'Hırsızlık' suçundan nöbetçi mahkemeye çıkartılan şüphelilerden Sinan Paksoy tutuklanırken Sabriye S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

