HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Almanya'dan Polonya'ya Eurofighter ve Patriot'lu destek!

Almanya'dan Polonya'ya Eurofighter ve Patriot'lu destek!

21.11.2022 22:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Ukrayna sınırındaki bir köyüne düşen füzeler sonrası Polonya'dan hamle geldi. Almanya'nın Polonya'ya Patriot füze savunma sistemi ve Eurofighter savaş uçakları göndereceği duyuruldu. İşte haberin detayları...

Almanya'dan Polonya'ya Eurofighter ve Patriot'lu destek!

Almanya'nın Polonya'ya Patriot füze savunma sistemi göndereceği bildirildi.

Almanya Savunma Bakanlığı tarafından Twitter'dan yapılan açıklamaya göre, Savunma Bakanı Christine Lambrecht'in Polonyalı mevkidaşı Mariusz Blaszczak ile görüşmesinde, Polonya'nın hava sahasının güvenliğinin Patriot füze savunma sistemleri ve Eurofighter savaş uçaklarıyla desteklenmesine ilişkin Almanya'nın teklifi ele alındı.

p1

EUROFIGHTER VE PATRIOT VERECEKLER

Savunma Bakanı Lambrecht, "Polonyalı meslektaşım Mariusz Blaszczak ile Polonya'ya Patriot hava savunma sistemlerinin gönderilmesi ve Polonya hava sahasının korunmasının Eurofighterler ile desteklenmesi konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Lambrecht, ayrıntılar konusunda iki ülkenin uzmanlarının birlikte çalışılacağını kaydetti.

vsdv

Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow köyüne 15 Kasım'da füze düşmesinin ardından Almanya, Polonya'ya, hava sahasının güvence altına alınması için Eurofighter savaş uçakları ve Patriot savunma sistemiyle destek vermeyi teklif etmişti.

Polonya Savunma Bakanı Blaszczak da Almanya'dan gelen Patriot füze savunma sistemi yerleştirme teklifine sıcak baktıklarını belirterek sistemin Ukrayna sınırına konuşlandırılmasını önereceğini ifade etmişti. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kosova ve Sırbistan anlaşamadı!Kosova ve Sırbistan anlaşamadı!
Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...Hastane çalışanları karara tepki gösterdi: Asgari ücretle...
İstiklal'deki hain saldırıda yeni detay! "Antakya ve Ceyhan..."İstiklal'deki hain saldırıda yeni detay! "Antakya ve Ceyhan..."
Anahtar Kelimeler:
Almanya Polonya savaş uçağı patriot

En Çok Okunan Haberler

Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu

Kazanın sebebiyle ilgili ilk bulgular! Kritik detayı Vali duyurdu

Evinin her detayı olay! Kızı altınlarla odaya girdi... "Altın bozdurmayız"

Evinin her detayı olay! Kızı altınlarla odaya girdi... "Altın bozdurmayız"

Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi

Türkiye, Ayşenur Alkan'a ağlıyor! İlçede okullar tatil edildi

Hem İmamoğlu'na hem Yavaş'a meydan okudu

Hem İmamoğlu'na hem Yavaş'a meydan okudu

Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkacaklar dikkat! 'Hava çok değişecek'

Meteoroloji uyardı: Dışarı çıkacaklar dikkat! 'Hava çok değişecek'

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Flört uygulamasında tanışıp her şeyini aldı! Canı dahil...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Yıllar süren işkence! Kusmuğunu yedirmekten banyoda boğmaya...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Tek bir fıs yetiyor! Kimse bu kokulara karşı koyamıyor...

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Yaşayan kurt adam! Orta Çağ'dan beri sadece 50 kişide var

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Doğada kendiliğinden yetişiyor! Baştan ayağa vücudu sıfırlıyor

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Bakmadan geçmeyin! Kasım ayının en çok satan ürünlerini sizin için derledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.