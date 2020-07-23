HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Almanya'dan tatil için geldi, kalbinden bıçaklandı

Almanya'dan tatil için geldi, kalbinden bıçaklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.07.2020 16:04 | Son Güncelleme

Aydın'ın Kuşadası ilçesine, tatil için Almanya'dan gelen gurbetçi Olcay Savandıra, tartıştığı M.C.T. tarafından kalbinden bıçaklandı. Savandıra, tedavi altına alınırken, kaçan şüpheli yakalandı.

Almanya'dan tatil için geldi, kalbinden bıçaklandı

Olay, Türkmen Mahallesi Ülgen Sokak üzerinde, saat 02.30 sıralarında meydana geldi. Almanya'dan tatil için Kuşadası'na gelen gurbetçi Olcay Savandıra, sahile doğru yürüdüğü İsmet İnönü Bulvarı üzerinde, M.C.T ile çarpıştı. İkili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. M.C.T., kavga sırasında cebinden çıkardığı bıçağı, Savandıra'nın kalbine sapladı. Yaralanan Olcay Savandıra, ihbar üzerine gelen ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ADA1

DURUMU AĞIR

Durumu ağır olan gurbetçi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Kardiyoloji Bölümü'ne sevk edildi.

Olay yerinden koşarak kaçan M.C.T. ise Türkmen Camii önünde polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan M.C.T.'nin polisteki sorgusu sürüyor. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok 'Staja gidiyorum' diye evden çıktı, 5 yıldır haber yok
Kimse yaşına inanmıyor!Kimse yaşına inanmıyor!
Ağzı ve burnu kapatmak da yetmiyor! Maske takarken bunlara dikkat etmezseniz...Ağzı ve burnu kapatmak da yetmiyor! Maske takarken bunlara dikkat etmezseniz...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

Kılıçdaroğlu'na bir rakip daha

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

Survivor Barış yeni imajıyla gündem oldu!

Meral Akşener'den flaş Ayasofya kararı

Meral Akşener'den flaş Ayasofya kararı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Radara yakalanmamak için kurduğu düzenek polisi bile şaşırttı

Kuyumculardan altın tahmini

Kuyumculardan altın tahmini

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

İlginizi Çekebilir

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Kan donduran taciz resimlerle ortaya çıktı! Anne, baba, dayıları ve...

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Soluğu kuaförde alacaksınız! En çok bu modeller tercih ediliyor

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

Bilim kurgu hayranları kaçırmasın! En iyi Netflix bilim kurgu dizileri...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

En acımasız an! Dişleri arasından kurtulmak için çırpındı ama...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
eskiden bizim gençliğimizde polis bıçak kesici alet arama uygulaması yapardı tırnağının ucundan büyük olan bıçağı eline dürterdi el koyardı ..işte bu bıçak taşıyanların hepsini önceden arasalar böyle olmayacak...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakırköy'de eski eş dehşeti! 'Korkudan 1 aydır evden çıkamıyorum'

Eski eşi dehşeti yaşattı! 'Korkudan 1 aydır evden çıkamıyorum'

'Koku' ihbarı kahreden gerçeği ortaya çıkardı

O koku gerçeği ortaya çıkardı! Kapıyı açtıkları anda...

Kız kardeşe cinsel istismara 15 yıl 7 ay hapis cezası

Kız kardeşine cinsel istismarda bulunmuştu! Cezası belli oldu

Kimse 56 yaşında olduğuna inanmıyor!

Kimse yaşına inanmıyor!

Tırtıllar zarar vermişti! Kayın ormanı 2 yıl sonra yeniden yeşerdi

O ormanı bir de şimdi görün!

Virajı alamayınca... Gaziosmanpaşa'da çocuklar ölümün eşiğinden döndü!

Virajı alamayınca... Facianın eşiğinden dönüldü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.